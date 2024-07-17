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Pentacampeã Mundial

Neymara Carvalho disputa Circuito Brasileiro de Bodyboarding

Capixaba, com dez títulos brasileiros na carreira, estará participando, também, no Rio de Janeiro, de um aulão social. Baterias começam nesta quinta-feira (18) e seguem até domingo (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2024 às 19:15

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 19:15

Capixaba, com dez títulos brasileiros na carreira, estará participando, também, no Rio de Janeiro, de um aulão social. Baterias começam nesta quinta-feira (18) e seguem até domingo (21)
Neymara Carvalho Crédito: Bodyboarding Style
A pentacampeã mundial Neymara Carvalho será um dos destaques da terceira e última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2024, em Saquarema (RJ). A competição começa nesta quinta-feira (18) e segue até o domingo (21), na Praia da Vila, reunindo alguns dos principais nomes do esporte. A capixaba, de 48 anos, sétima colocada no ranking mundial, soma dez títulos brasileiros na carreira e, além de disputar as baterias da categoria Profissional, participará de um aulão social, interagindo com as crianças, em parceria com a escola local.
“Saquarema tem uma relevância muito grande. Comecei minha carreira amadora competindo, também, aqui, pela associação local. Faz parte da minha história, da minha carreira. Fui convidada pela Confederação para participar. É a única etapa do Brasileiro que estou disputando”, explica Neymara, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho.
“Então, é muito bom retornar e poder relembrar momentos da adolescência, do início, da transição do amador para o profissional. E voltar como uma das participações especiais, com toda essa bagagem que adquiri ao longo dos anos. Entro na água com o intuito de dar o meu melhor, vencer a etapa, isso que busco. Vai ter onda e tomara que dê tudo certo”, completa.
Neymara estaria competindo junto com a filha Luna Hardman, 18 anos, segunda do mundo, que não disputará a etapa se recuperando de uma lesão no quadril. “Ela voltará para as etapas do Circuito Mundial. Embarcamos no dia 29 deste mês para as Maldivas”, afirma Neymara.

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