Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Olimpíadas 2024

Pedro Scooby se torna padrinho do Time Brasil de olho nos Jogos de Paris

A iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) convoca personalidades com a função de verdadeiros embaixadores do País em competições internacionais e principalmente nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2022 às 09:44

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 09:44

O surfista Pedro Scooby
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby será o padrinho do Time Brasil na jornada para a Olimpíada de Paris, em 2024. O surfista e ex-BBB faz grande sucesso nas redes sociais e terá como principal missão reunir os fãs no apoio aos atletas brasileiros na luta por vagas importantes nos Jogos da capital francesa.
A iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) convoca importantes personalidades, cuja importante função será exercida como verdadeiros embaixadores do País em competições internacionais e principalmente nas redes sociais. O objetivo é promover o apoio ao esporte olímpicos e as atletas.
"Me senti muito honrado com o convite. Ajudar a levar essa mensagem, de quão importante são os Jogos Olímpicos e do quanto esses atletas são especiais por serem olímpicos. É uma honra ajudar e fazer parte disso de alguma forma", afirmou Scooby, antes de contar sua experiência no Centro de Treinamento do COB, no Rio. "Visitar o Centro de Treinamento do COB me mostrou que esses atletas estão muito bem servidos, fui muito bem recebido por toda a equipe e adorei saber que as portas estão abertas pra mim", completou o atleta.
"Estamos muito felizes em anunciar o Pedro Scooby como primeiro padrinho do Comitê Olímpico do Brasil neste ciclo até Paris 2024 Temos uma jornada de muitas ativações, competições e oportunidades pela frente e, ninguém melhor do que o Scooby, que além de ser um atleta consagrado globalmente, é uma pessoa que carrega na essência os valores olímpicos. Ele representa duas das principais missões do COB - alta performance e propagar o olimpismo no país. O Time Brasil está muito bem representado pelo nosso padrinho, junto à imensa torcida brasileira", analisa Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.
Pedro Scooby é especialista em surfar ondas gigantes. Em outubro, o brasileiro retoma sua carreira na modalidade, quando recomeça a temporada das ondas gigantes, especialmente em Portugal. Scooby é o atual vice-campeão do Tow Surfing Challenge
Após o anúncio da chegada de Pedro Scooby ao grupo de embaixadores do Time Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro se prepara para reforçar sua equipe de padrinhos e madrinhas do esporte nacional.

Veja Também

Real Madrid homenageia Casemiro em sua despedida: 'Um de nossos mitos'

Após boas atuações, torcida do Arsenal cria música para Gabriel Jesus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes paris pedro scooby Surfe Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidentes em BRs deixam 5 mortos no feriadão de Páscoa no ES
Imagem de destaque
5 benefícios da estimulação cognitiva para os idosos
Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos
Aeroporto das Montanhas é disputado por 28 empresas de 9 Estados e do DF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados