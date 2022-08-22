Após boas atuações, torcida do Arsenal cria música para Gabriel Jesus

Gabriel Jesus vem fazendo boas atuações com a camisa do Arsenal Crédito: Gabriel Jesus/Twitter/Divulgação

As primeiras semanas de Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal têm sido tão prósperas que, além da titularidade e dos ótimos números em campo, o brasileiro parece ter conquistado rapidamente a confiança dos torcedores dos Gunners.

O atacante, que mais uma vez foi decisivo para a equipe de Mikel Arteta na vitória por 3 a 0 sobre o Bornemouth, ganhou, na última semana, uma música muito bem-humorada da torcida:

"Ohhhhh! Mikel Arteta ligou para ele, disse: 'É sua hora de brilhar, porque estou colecionando Gabis, e vou fazer você ser meu'. Dizem que ele anda sobre a água e a transforma em vinho. Eu acredito em Jesus, o número 9 do Arsenal". O vídeo do cântico e as espirituosas rimas dos torcedores viralizou nas redes sociais.

?Ohhhhhh

Mik Arteta called him,

said “nows your time to shine,

cos I am collecting Gabi’s,

and Gunner make you mine”,

they say he walks on water,

then turns it into wine,

Oh I believe in Jesus,

The Arsenal number nine? pic.twitter.com/suPM2L6Sq5 — Ben Bennett (@clockendben30) August 14, 2022

Dentro de campo, o ex-Manchester City tem feito jus ao carinho recebido das arquibancadas: depois da boa pré-temporada com a equipe londrina, Gabriel Jesus soma dois gols e três assistências nos três jogos pela Premier League, se considerados somente os confrontos oficiais.

As boas atuações foram importantes para que o time de Arteta garantisse os nove pontos disputados, mantendo 100% de aproveitamento e a liderança da competição.