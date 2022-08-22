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Com moral

Após boas atuações, torcida do Arsenal cria música para Gabriel Jesus

Campanha do craque brasileiro com a camisa do clube inglês vem conquistando cada vez mais a torcida dos Gunners
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2022 às 10:55

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 10:55

Gabriel Jesus brilhou em jogo pelo Arsenal
Gabriel Jesus vem fazendo boas atuações com a camisa do Arsenal Crédito: Gabriel Jesus/Twitter/Divulgação
As primeiras semanas de Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal têm sido tão prósperas que, além da titularidade e dos ótimos números em campo, o brasileiro parece ter conquistado rapidamente a confiança dos torcedores dos Gunners.
O atacante, que mais uma vez foi decisivo para a equipe de Mikel Arteta na vitória por 3 a 0 sobre o Bornemouth, ganhou, na última semana, uma música muito bem-humorada da torcida:
"Ohhhhh! Mikel Arteta ligou para ele, disse: 'É sua hora de brilhar, porque estou colecionando Gabis, e vou fazer você ser meu'. Dizem que ele anda sobre a água e a transforma em vinho. Eu acredito em Jesus, o número 9 do Arsenal". O vídeo do cântico e as espirituosas rimas dos torcedores viralizou nas redes sociais.
Dentro de campo, o ex-Manchester City tem feito jus ao carinho recebido das arquibancadas: depois da boa pré-temporada com a equipe londrina, Gabriel Jesus soma dois gols e três assistências nos três jogos pela Premier League, se considerados somente os confrontos oficiais.
As boas atuações foram importantes para que o time de Arteta garantisse os nove pontos disputados, mantendo 100% de aproveitamento e a liderança da competição.
Para seguir no topo da tabela e alimentar seu moral com os torcedores, Gabriel e seus companheiros terão pela frente o Fulham, no próximo sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

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