Paulo André Camilo é pentacampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100m

Paulo André comemora quinto título nos 100m Crédito: Wagner Carmo/CBAt

Sobrou emoção nas finais dos 100m do 40º Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, realizadas nesta sexta-feira (11) no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino, em São Paulo. O capixaba Paulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros-SP) conquistou a quinta vitória consecutiva na competição.

Paulo André disse que agora tem um motivo a mais para comemorar o resultado. “Desta vez tive uma energia surreal, um combustível extra, que foi a notícia de que serei pai de um menino em setembro. Estou muito feliz e ansioso”, afirmou o atleta de 22 anos que está qualificado para os 100m nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele venceu com o tempo de 10s09, seguido de Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP), com 10s14, e de Rodrigo Nascimento (CT Maranhão), com 10s24.

Focado em correr cada vez mais rápido, Paulo André deixa claro que quer mais.“Esperava uma marca melhor, mas depois da chuva achei a pista pesada. Isso não é desculpa. Os atletas têm de estar prontos para enfrentar qualquer situação”, lembrou. “Agora é focar nos treinos para a Olimpíada, ganhar na parte técnica e no desempenho físico”, completou o velocista, que retornará para Vila Velha (ES).