Velocista Paulo André Camilo conquista índice para a Olimpíada de Tóquio

O capixaba Paulo André Camilo bateu o índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio na prova dos 100m rasos. O velocista do Pinheiros foi campeão do Meeting de São João, em Portugal, com a marca de 10s04, e ratificou o índice ainda para o Campeonato Mundial de Doha, no Qatar. O mínimo exigido pelo Comitê Olímpico Internacional para a Olimpíada é 10s05.

Os próximos desafios do atleta serão o Pan de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto, e o Mundial de Doha, no Qatar, entre 27 de setembro e 6 de outubro. O capixaba tenta se tornar o primeiro velocista brasileiro na história a correr os 100m rasos abaixo dos 10 segundos. Ele tem como melhor marca 10s02, alcançada em abril, no Bryan Clay Meeting, em Azusa (EUA).