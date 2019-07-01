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Atletismo

Velocista Paulo André Camilo conquista índice para a Olimpíada de Tóquio

Capixaba de 20 anos cravou a marca de 10s04, foi ouro no Meeting São João, em Portugal, e conquistou índice para 2020

Publicado em 

01 jul 2019 às 15:07

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 15:07

Capixaba Paulo André Camilo, do atletismo Crédito: Arquivo Pessoal
O capixaba Paulo André Camilo bateu o índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio na prova dos 100m rasos. O velocista do Pinheiros foi campeão do Meeting de São João, em Portugal, com a marca de 10s04, e ratificou o índice ainda para o Campeonato Mundial de Doha, no Qatar. O mínimo exigido pelo Comitê Olímpico Internacional para a Olimpíada é 10s05.
Os próximos desafios do atleta serão o Pan de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto, e o Mundial de Doha, no Qatar, entre 27 de setembro e 6 de outubro. O capixaba tenta se tornar o primeiro velocista brasileiro na história a correr os 100m rasos abaixo dos 10 segundos. Ele tem como melhor marca 10s02, alcançada em abril, no Bryan Clay Meeting, em Azusa (EUA).
 

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