Campeão mundial, Paulo André Camilo revela o segredo do revezamento

O capixaba Paulo André Camilo foi campeão mundial no revezamento 4x100m Crédito: Reprodução/Instagram

campeão mundial de revezamento 4x100 metros, no Japão. E o velocista teve participação fundamental no título, já que ele fechou o revezamento cruzando a linha de chegada à frente de adversários gigantes, como Estados Unidos e Grã-Bretanha. A inédita conquista saiu, literalmente, das mãos de Paulo André Camilo . Aos 20 anos, o corredor capixaba entrou para a história neste mês ao ser. E o velocista teve participação fundamental no título, já que ele fechou o revezamento cruzando a linha de chegada à frente de adversários gigantes, como Estados Unidos e Grã-Bretanha.

De volta ao Espírito Santo, Paulo André contou que a passagem de bastão durante o revezamento é o ponto-chave para uma prova de sucesso. Afinal, é preciso um sincronismo perfeito entre o atleta que chega e o que sai.

É uma prova muito técnica, até mais que a individual. Exige frieza no momento da passagem do bastão Paulo André Camilo - velocista

"O atleta que vem de trás tem o comando de vez. No nosso caso é “mão”. Então o de trás tem que gritar alto e o da frente joga a mão para trás para receber o bastão. Um erro mínimo pode ser fatal. Tem que visualizar a mão do companheiro, colocar o bastão e o da frente faz a corrida.”

Paulo ainda revelou que o Brasil é uma das referências na passagem de bastão. “Os americanos são craques em queimar provas. Ainda bem (risos). A nossa equipe treina muito nos camps (treinamentos) e o mundo vê o Brasil como uma das melhores passagens do mundo. Nossa passagem é bem segura”, explicou Paulo André, que é o atleta mais rápido do Brasil – sua melhor marca é 10s02 nos 100m.

O Brasil conquistou o título do Campeonato Mundial ao terminar a prova com 38s05, o melhor tempo do mundo nesta temporada. Os garotos da seleção, porém, são ambiciosos e buscam diminuir a marca em breve.