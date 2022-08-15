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Nadador capixaba conquista quatro medalhas no Campeonato Paulista

Competição aconteceu entre os dias 12 e 14 de Agosto, em Santos (SP). João Gomes Jr. conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 17:20

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 17:20

João Gomes Jr. representou o Espírito Santo na competição
João Gomes Jr. representou o Espírito Santo na competição Crédito: Igo Bione/Divulgação
O nadador capixaba João Gomes Jr. participou do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno. A competição aconteceu entre sexta-feira (12) e domingo (14), no Clube Internacional de Regatas, em Santos, contando com a participação de representantes dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, da Argentina, e claro, do Espírito Santo. Foram ao todo 400 atletas no campeonato.
João teve destaque no torneio e leva para casa um total de quatro medalhas. Foi ouro no 50m peito e revezamento 4x100 medley, além da prata nos 100m e bronze nos 4x100m misto.
“Um balanço muito positivo nessa competição em Santos, nesta fase de treinos e de preparação para o José Finkel em setembro”, afirmou João.
O próximo desafio do atleta será o Troféu José Finkel. Competição acontece em Recife (PE), entre os dias 13 e 17 de Setembro, e servirá de seletiva para o Mundial de Natação, que acontece na Austrália, no final do ano.
João Gomes Jr. é atleta do Esporte Clube Pinheiros e, desde 2011, se encontra entre os dez nadadores mais velozes do mundo nos 50m peito. O capixaba de 35 anos tem três medalhas em Campeonatos Mundiais, foi quinto colocado nos 100m peito nas olimpíadas do Rio em 2016, e conseguiu um ouro em Lima 2019. João terminou a temporada de 2021 com um bronze no Campeonato Mundial de Psicina Curta, disputado em Abu Dhabi, Emirados Árabes.

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