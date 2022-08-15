Nadador capixaba conquista quatro medalhas no Campeonato Paulista

João Gomes Jr. representou o Espírito Santo na competição Crédito: Igo Bione/Divulgação

O nadador capixaba João Gomes Jr. participou do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno. A competição aconteceu entre sexta-feira (12) e domingo (14), no Clube Internacional de Regatas, em Santos, contando com a participação de representantes dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, da Argentina, e claro, do Espírito Santo. Foram ao todo 400 atletas no campeonato.

João teve destaque no torneio e leva para casa um total de quatro medalhas. Foi ouro no 50m peito e revezamento 4x100 medley, além da prata nos 100m e bronze nos 4x100m misto.

“Um balanço muito positivo nessa competição em Santos, nesta fase de treinos e de preparação para o José Finkel em setembro”, afirmou João.

O próximo desafio do atleta será o Troféu José Finkel. Competição acontece em Recife (PE), entre os dias 13 e 17 de Setembro, e servirá de seletiva para o Mundial de Natação, que acontece na Austrália, no final do ano.