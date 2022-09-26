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Antes da hora

Jogadores já podem experimentar o FIFA 23 EA Play Trial de forma antecipada

Versão completa do game ficará disponível em questão de horas, mas os consumidores encontraram uma forma de jogar antes do lançamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2022 às 17:39

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 17:39

Nova versão do FIFA promete novidades na jogabilidade
Nova versão do FIFA promete novidades na jogabilidade Crédito: Divulgação
A nova versão do game FIFA está prestes a ser lançada. No entanto, os jogadores não conseguiram conter a ansiedade para testar o jogo e descobriram uma forma de acessar o “FIFA 23 EA Play Trial” no sistema do PS5 antes da data de lançamento oficial.
Alguns relatos nas redes sociais afirmam que os usuários que reservaram o jogo, conseguem acessar a versão de testes antes do tempo estabelecido pela empresa.
Para isso, é necessário acessar a página do jogo na Network do console, clicar nos três pontos e selecionar a opção “visualizar o produto”. A previsão de lançamento do game é para o dia 27 de setembro e contará com um novo sistema de química no modo Ultimate Team e a criação de um novo modo “Momentos”.

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