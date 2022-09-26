Jogadores já podem experimentar o FIFA 23 EA Play Trial de forma antecipada

Nova versão do FIFA promete novidades na jogabilidade Crédito: Divulgação

A nova versão do game FIFA está prestes a ser lançada. No entanto, os jogadores não conseguiram conter a ansiedade para testar o jogo e descobriram uma forma de acessar o “FIFA 23 EA Play Trial” no sistema do PS5 antes da data de lançamento oficial.

Alguns relatos nas redes sociais afirmam que os usuários que reservaram o jogo, conseguem acessar a versão de testes antes do tempo estabelecido pela empresa.