Jogadores já podem experimentar o FIFA 23 EA Play Trial de forma antecipada

A nova versão do game FIFA está prestes a ser lançada. No entanto, os jogadores não conseguiram conter a ansiedade para testar o jogo e descobriram uma forma de acessar o “FIFA 23 EA Play Trial” no sistema do PS5 antes da data de lançamento oficial.
Alguns relatos nas redes sociais afirmam que os usuários que reservaram o jogo, conseguem acessar a versão de testes antes do tempo estabelecido pela empresa.
Para isso, é necessário acessar a página do jogo na Network do console, clicar nos três pontos e selecionar a opção “visualizar o produto”. A previsão de lançamento do game é para o dia 27 de setembro e contará com um novo sistema de química no modo Ultimate Team e a criação de um novo modo “Momentos”.