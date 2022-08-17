Jogador de rúgbi é suspenso por colocar mão entre as nádegas do adversário

Corey Norman é jogador do Toulouse Olympique, da França Crédito: Toulouse Olympique/Reprodução

Corey Norman, jogador de rúgbi que defende o Toulouse Olympique, da França, ficará fora do restante da temporada da Super League, principal competição da modalidade na Europa, por conta de uma suspensão. O motivo que levou o júri a tomar tal decisão se deu após o atleta colocar a mão entre as nádegas de Oliver Holmes, seu adversário no confronto.

A atitude aconteceu na derrota do Toulouse Olympique para o Warrington Wolves, por 32 a 18, na última quinta-feira (11). No julgamento, Norman foi acusado de cometer um ato de grau F, ou seja, "Outro Comportamento Contrário".

Como resultado do processo, o australiano foi suspenso por oito partidas, o que significa que perderá todo o restante da atual temporada, além das quatro primeiras partidas da Super League em 2023. Além da suspensão, Corey Norman teve que pagar uma multa de 500 libras (R$ 3,1 mil na cotação atual).