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Jogador da NFL é atingido por pancada no pescoço e cai desacordado em campo

O atleta estava em posição para pegar a bola quando foi atingido por um adversário, que tentava evitar que ele fizesse a recepção. Após cair no chão, o jogador tentou se levantar e não conseguiu, preocupando a todos que estavam na arena
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2023 às 13:28

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 13:28

Jogador do Tampa Bay Buccaneers sofreu a pancada entre o pescoço e mandíbula
Tampa Bay Buccaneers Crédito: Reprodução / Twitter
O wide receiver do Tampa Bay Buccaneers Russell Gage foi atingido de forma assustadora durante a partida contra o Dallas Cowboys pela primeira rodada dos playoffs da NFL -o time foi eliminado ao perder o confronto por 31 a 14.
Gage estava em posição para pegar a bola quando foi atingido por Donovan Wilson, que tentava evitar que ele fizesse a recepção. O jogador foi atingido entre o seu pescoço e mandíbula. Ele caiu no chão, tentou se levantar e não conseguiu, preocupando a todos que estavam na arena.
Enquanto a equipe médica cuidava dele, jogadores dos dois times se reuniram em torno de Gage no campo, de joelhos. O jogo recomeçou após um atraso e foi concluído.

Qual a situação atual?

O técnico dos Buccanners, Todd Bowles, deu um panorama sobre a situação de Gage na coletiva de imprensa após o jogo. "Eles o levaram para o hospital. No momento ele tem uma concussão. Estão examinando para verificar se existem lesões no pescoço. Seus dedos estavam se movimentando quando ele estava no chão. Não sei sobre o resto", disse o treinador.
Concussão é qualquer lesão no cérebro que muda o seu funcionamento normal de forma temporária ou permanente. Infelizmente não é um tipo de lesão rara no futebol americano - até por esse motivo a NFL tem um código de conduta de como agir quando isso acontece.
Além do treinador, um companheiro de equipe também externou a preocupação com Russel. "Russ é um grande cara fora do campo e um grande cara no campo. Nós definitivamente esperamos que ele esteja bem. Ele estava se movimentando, o que é um grande sinal. Definitivamente esperamos que ele esteja ok", disse Lavonte David.

Quem é Russel Gage?

Atleta de 26 anos, nascido na cidade de Baton Rouge, no estado da Luisiana (EUA); É o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers desde março do ano passado.
Antes de defender o time da Flórida, jogou pelo Atlanta Falcons. Ele foi uma escolha do draft da sexta rodada da LSU (Universidade do Estado da Luisiana), em 2018;
Wide receiver é uma posição de ataque no futebol americano, considerada chave para que os times marquem mais pontos. Eles se posicionam nas asas (extremidades) no início de cada ação - daí vem o nome.

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