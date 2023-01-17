Jogador da NFL é atingido por pancada no pescoço e cai desacordado em campo

Tampa Bay Buccaneers Crédito: Reprodução / Twitter

O wide receiver do Tampa Bay Buccaneers Russell Gage foi atingido de forma assustadora durante a partida contra o Dallas Cowboys pela primeira rodada dos playoffs da NFL -o time foi eliminado ao perder o confronto por 31 a 14.

Gage estava em posição para pegar a bola quando foi atingido por Donovan Wilson, que tentava evitar que ele fizesse a recepção. O jogador foi atingido entre o seu pescoço e mandíbula. Ele caiu no chão, tentou se levantar e não conseguiu, preocupando a todos que estavam na arena.

Enquanto a equipe médica cuidava dele, jogadores dos dois times se reuniram em torno de Gage no campo, de joelhos. O jogo recomeçou após um atraso e foi concluído.

Russel Gage isn't able to get up following a hit to the neck. pic.twitter.com/DrKU2VjY3V — Main Team (@MainTeamSports) January 17, 2023

Qual a situação atual?

O técnico dos Buccanners, Todd Bowles, deu um panorama sobre a situação de Gage na coletiva de imprensa após o jogo. "Eles o levaram para o hospital. No momento ele tem uma concussão. Estão examinando para verificar se existem lesões no pescoço. Seus dedos estavam se movimentando quando ele estava no chão. Não sei sobre o resto", disse o treinador.

Concussão é qualquer lesão no cérebro que muda o seu funcionamento normal de forma temporária ou permanente. Infelizmente não é um tipo de lesão rara no futebol americano - até por esse motivo a NFL tem um código de conduta de como agir quando isso acontece.

Além do treinador, um companheiro de equipe também externou a preocupação com Russel. "Russ é um grande cara fora do campo e um grande cara no campo. Nós definitivamente esperamos que ele esteja bem. Ele estava se movimentando, o que é um grande sinal. Definitivamente esperamos que ele esteja ok", disse Lavonte David.

Quem é Russel Gage?

Atleta de 26 anos, nascido na cidade de Baton Rouge, no estado da Luisiana (EUA); É o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers desde março do ano passado.

Antes de defender o time da Flórida, jogou pelo Atlanta Falcons. Ele foi uma escolha do draft da sexta rodada da LSU (Universidade do Estado da Luisiana), em 2018;