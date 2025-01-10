João Fonseca: o jovem brasileiro que está assombrando e encantando o mundo do tênis

João Fonseca comemora com o troféu após vencer a final do Next Gean contra o Learner Tien, dos EUA. Crédito: Reuters/Folhapress

O tênis brasileiro está vivendo uma nova era, e o nome que mais tem sido comentado é o de João Fonseca. Aos 18 anos, o jovem carioca já é considerado um dos grandes talentos da nova geração, com conquistas impressionantes que o colocam no radar do esporte mundial. Sua classificação para o Australian Open 2025 sem perder um único set nas eliminatórias é apenas o mais recente feito de uma trajetória meteórica.

Quem é João Fonseca?

João Fonseca nasceu no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 2006. Desde pequeno, demonstrou talento com a raquete, influenciado pelo pai. Começou a jogar aos quatro anos, mas foi aos 11, após abandonar o futebol devido a uma lesão, que decidiu focar totalmente no esporte.

A ascensão começou em 2022, quando liderou a equipe brasileira na conquista histórica da Copa Davis Juvenil, vencendo todas as partidas. Em 2023, Fonseca brilhou nos Grand Slams juvenis: foi campeão de simples do US Open, vice em duplas no Australian Open e chegou às quartas de final em Wimbledon e Roland Garros. Esses resultados garantiram a ele o título de Campeão Mundial Juvenil da ITF, feito inédito para um brasileiro.

Entrada no circuito profissional

A transição para o circuito profissional foi natural, porém não menos impactante. Em 2023 e 2024, Fonseca participou de torneios como o Rio Open, onde alcançou as quartas de final em 2024, tornando-se o quinto mais jovem a atingir essa fase em competições da ATP desde 2000. Ele subiu 313 posições no ranking mundial após esse torneio, passando de 655º para 342º lugar.

A temporada de 2024 foi marcada por uma evolução impressionante: Fonseca saltou do 730º para o 145º lugar no ranking da ATP, optando por seguir o circuito profissional, deixando de lado a possibilidade de competir no tênis universitário nos Estados Unidos.

Repercussão e reconhecimento

João Fonseca chamou a atenção de grandes nomes do esporte. Em 2023, assinou contrato com a marca On, da qual Roger Federer é sócio e embaixador. Ídolos como Novak Djokovic, Andy Roddick e Rafael Nadal já elogiaram seu desempenho, destacando seu estilo agressivo e estratégico. O espanhol, inclusive, o parabenizou publicamente após o título do Next Gen, recriando uma foto com João e sua mãe, tirada 14 anos antes.

Classificação ao Australian Open

O início de 2025 trouxe mais um marco: Fonseca classificou-se para o Australian Open, vencendo as eliminatórias sem perder um set. Este feito reflete sua maturidade e coloca o Brasil novamente em evidência no cenário do tênis mundial.

João Fonseca nas eliminatórias para o Australian Open Crédito: Reuters/Folhapress

Caminho para o Top 100

Com o desempenho recente, Fonseca está cada vez mais próximo de entrar no Top 100, um feito extraordinário para um jogador de sua idade. A expectativa é de que ele consolide a posição entre os melhores do mundo ainda em 2025, especialmente com sua participação em torneios importantes como o Australian Open.

Futuro

João Fonseca reúne todos os ingredientes para se tornar um dos grandes nomes do tênis mundial. Aos 18 anos, já provou ter talento, disciplina e mentalidade para competir em alto nível. Com sua ascensão meteórica, ele não apenas recoloca o Brasil em destaque no cenário global, como também inspira uma nova geração de tenistas no país, carente desde a aposentadoria de Guga.