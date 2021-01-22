Japão nega notícias sobre cancelamento da Olimpíada e diz que evento está mantido

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

O governo do Japão veio a público nesta sexta-feira (22) para negar veementemente noticiais divulgadas no dia anterior sobre um possível cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus . Embora grande parte do país esteja em estado de emergência devido a uma nova onda de infecções pela Covid-19, os organizadores seguem prometendo a realização do evento a partir de 23 de julho deste ano.

Um porta-voz do governo japonês disse nesta sexta-feira (22) que não havia "verdade" em uma reportagem do jornal inglês The Times de que o governo havia chegado à conclusão que a Olimpíada de Tóquio teria de ser cancelada por causa da pandemia. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, também afirmou que não havia rumores sobre o cancelamento ou adiamento dos Jogos.

O The Times, citando um membro não identificado do governo japonês, relatou que o foco das autoridades agora estaria em garantir os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano disponível, que é 2032. Paris, na França, receberá a Olimpíada de 2024 e Los Angeles, nos Estados Unidos, a de 2028. "Vamos negar claramente a reportagem", disse o vice-chefe do gabinete, Manabu Sakai, em uma entrevista coletiva.

Os rumores com a reportagem foram tantos que o governo japonês teve de emitir um comunicado oficial para negar a informação, dizendo que está trabalhando em estreita colaboração com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e outras partes na preparação para ter uma Olimpíada segura e protegida. O Comitê Organizador de Tóquip-2020 fez o mesmo nesta sexta-feira.