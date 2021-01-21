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COB diz confiar na realização da Olimpíada com limitações de público

Rogério Sampaio, diretor da entidade, afirmou durante anúncio do patrocínio da Tim à entidade que acredita na organização do evento em meio às restrições da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 16:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:24

Crédito: Divulgação
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirmou, durante anúncio de patrocínio da TIM à entidade nesta quinta-feira, que mantém a confiança na realização dos Jogos de Tóquio, adiados em razão da pandemia de Covid-19.
< Relembre nomes que saíram pela porta dos fundos de seus clubes >
Embora ninguém seja capaz de garantir que o evento de fato acontecerá, o diretor geral Rogério Sampaio indicou o cenário mais provável dentre as possibilidades analisadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).
- Estamos muito confiantes na realização dos Jogos. O COI trabalha com 3 cenários, um é que todos os participantes serem vacinados, o que achamos muito difícil, pois cada país faz seu processo de vacinação de uma forma diferente, priorizando grupos de risco. O segundo é a competição com púbico limitado e protocolos de distanciamento, é o que mais acreditamos. O terceiro é o sem púbico, achamos difícil, pois imaginamos chegar a Tóquio com a vacinação um pouco mais avançada - disse Sampaio, medalhista de ouro no judô nos Jogos de Barcelona, em 1992.
Questionado se acha correto que países priorizem a aplicação de vacinas contra o Covid-19 em atletas, em vez de pessoas de grupo de risco, o dirigente apenas disse que a entidade se guiará pelas determinações do governo.
- O COB vai cumprir todo o protocolo que for definido pelo governo federal.
Os organizadores dos Jogos de Tóquio trabalham diariamente para reformular o evento, em meio às restrições de circulação de pessoas. Nesta semana, eles revelaram que as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada sofrerão uma redução considerável do número de atletas participantes.

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