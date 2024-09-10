Iron Biker vai agitar Mariana-MG e conta com capixabas na disputa

Arthur Monteiro e Laisa Andrade se preparam para o Iron Biker Crédito: Acervo Pessoal

Nos dias 14 e 15 de setembro, a cidade de Mariana, em Minas Gerais, localizada a 110 quilômetros de Belo Horizonte, se tornará o epicentro do mountain bike com a realização do Iron Biker Brasil 2024. Em sua 31ª edição, o evento promete reunir os melhores do país, transformando a cidade em um grande palco de desafios, superação e celebração do esporte, e contando com os capixabas Arthur Monteiro e Laisa Andrade na lista de competidores.

"As expectativas para o evento são sempre as melhores, né? É um evento de porte nacional, já entrou para o calendário do mountain bike brasileiro, então com certeza as expectativas são sempre muito boas", disse Arthur, que compete na categoria Master A2.

Ele também contou um pouco sobre a trajetória dele no esporte, que começou ainda quando era jovem. "Eu acho que como todo menino nascido no interior, a história no esporte começa muito cedo, né? A gente aprende a andar de bicicleta muito cedo e sempre que tem oportunidade a gente está participando de uma competição ou outra, nem sempre ganhando, mas sempre no esporte", completou.

Laissa falou sobre a relação do evento com as temáticas sustentáveis e de preservação do meio-ambiente. "É muito importante divulgar, apoiar esses eventos que priorizam a conservação do meio ambiente, porque o mountain bike tá voltado para natureza. E a gente gosta disso, mato, trilha, estrada de chão, então a gente tem que preservar, tem que cuidar daquele lugar que a gente tá sempre ali, né?", frisou a capixaba que compete nas duplas mistas.

Ela também contou sobre a sua relação com o esporte e de onde nasceu a paixão pelo mountain bike. "Desde pequena eu sempre fui envolvida, sempre gostei de bicicleta, natação, vôlei, capoeira, handebol, basquete... jogava pela escola na época do ensino médio e assim eu me descobri na bike. Eu comecei a trabalhar em 2018, comecei a trabalhar na primeira loja de bicicleta, aí assim eu fui descobrindo que eu era mais apaixonada ainda do que eu já gostava", completou a Laisa.

Mariana como palco do evento

O evento acontece em Mariana há 11 anos, e, desde a sua chegada, o impacto positivo na economia local se torna mais evidente. “A cada edição do Iron Biker, nossa cidade vê um aumento no número de turistas, que aproveitam nossos hotéis, comércios e gastronomia. Estamos comprometidos em oferecer uma ótima experiência para todos. Além da competição, o evento inclui atrações musicais, opções de comida, segurança, banheiros e suporte médico, tudo em um ambiente limpo e confortável para as famílias”, destacou o prefeito da cidade, Celso Cota Neto.

Segundo Lucas Fonda, um dos organizadores do evento, o Iron Biker Brasil é uma oportunidade única para demonstrar a força e determinação dos atletas. " O compromisso é proporcionar uma experiência inesquecível, realçando não só a competição, mas também a beleza e a rica cultura de Mariana”, frisou Lucas.

O Iron Biker Brasil também é sinônimo de solidariedade e compromisso social. Além de ser uma prova de alto nível, o evento se preocupa em deixar um legado positivo para Mariana. É por isso que, como em toda edição, para ativar a inscrição, cada atleta deverá doar ao menos dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados às entidades sociais de Mariana.

No ano passado, o Iron Biker Brasil recebeu quatro mil quilos de alimentos. Eles foram divididos entre a comunidade da Figueira, que abriga pessoas com alguma deficiência física ou mental, o Lar Santa Maria, um asilo para idosos, e a Apae, que atende dezenas de pessoas com necessidades educativas especiais. Nesta edição, além dos alimentos, serão aceitos materiais esportivos novos ou usados, mas em bom estado de conservação.

Programação completa

A programação começa na quinta-feira (12), com a entrega de kits aos participantes. Já na sexta-feira (13) estão programadas atividades musicais, e no sábado (14) e domingo (15), começa o grande desafio das montanhas, rumo às trilhas dos distritos marianenses.

As largadas e chegadas acontecem na histórica Praça Gomes Freire (Jardim). A prova, em estilo maratona, oferece aos bikers dois tipos de percursos: o percurso total (A), com 96 km no sábado e 85 km no domingo, e o percurso reduzido (B), com 56 km no sábado e 65 km no domingo.

12 de setembro (quinta-feira)

16h às 20h – Entrega de kits aos atletas.

13 de setembro (sexta-feira)

10h às 22h – Entrega de kits aos atletas

18h – Programação social e musical

14 de setembro (sábado)

8h - Largada simultânea das modalidades do percurso total (A)



8h50 - Largada simultânea das modalidades do percurso reduzido (B).



15 de setembro (domingo)