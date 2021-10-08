International Fighter Meeting de Kickboxing promete lutas eletrizantes

Lutas de kickboxing vão agitar o bairro Paul, em Vila Velha Crédito: KFES/Divulgação

O International Fighter Meeting de Kickboxing chega a sua 24ª edição neste sábado (09). O evento promete lutas eletrizantes a partir das 18 horas, na Escola Graciano Neves, em Paul, Vila Velha.

Serão 11 lutas principais, sendo um combate Gran Prix promovido pela Kickboxing Federation Espírito Santo (KFES). Um dos objetivos do evento é prestigiar os atletas já com bagagem e abrir espaço para os iniciantes no esporte.

A KFES ressaltou que a competição vai respeitar todos os protocolos de segurança e higienização em face da Covid-19. Organizador do evento, Mestre Laécio Nunes espera um bom público em Vila Velha.

“Teremos combates de excelente nível e nossos atletas mostrarão mais uma vez que estão bem preparados afirmando a grande fase do kickboxing do Espírito Santo. Contamos com a presença de todos para prestigiar a modalidade que mais cresce no mundo. Vale destacar que o ginásio é grande e poderemos acomodar todos os presentes sem aglomeração”, afirmou Laécio Nunes.

CARD OFICIAL

1° Junior Martins (TL VF) x Ronald Pereira (CT Mult Fight) - Full Contact - Categoria 67 kg





2° Izamara Leal (Salomão Blade) x Isabelle Gonçalves (TL VF) - Full Contact - Categoria 55 kg





3° Reynaldo Lanes (Big Team) x Leonan Rodrigues (Força Fight) - Low Kicks - Categoria 75 kg





4° Henrique Gonçalves (TL VF) x Raphael Sorin (Stallony VF) - Low Kicks - Categoria 63 kg





5° Petrus Lorde (Douglas VF) x Wagner Ferreira (TL VF) - Full Contact - Categoria 86 kg





6° Pedro Ferrari (Danilo VF) x Daniel Neves (Força Fight) - Low Kicks - Categoria 62 kg





7° Enzo Amziolli (Head Coach) x Gabriel Bender (Danilo VF) - Full Contact

*Valendo o título estadual infantil





*Valendo o título estadual infantil 8° Abner Patesi (Head Coach-ES) x Wellington Barassa (Fênix Guarujá-SP) - Full Contact - Categoria Pesado





9° Henrique Madureira (Sureros team/Madureira-ES) x Arnaldo Souza (Altamiro Team-RJ)

*Valendo o título brasileiro (primeira fase)





*Valendo o título brasileiro (primeira fase) 10° Gabriel Pereira (Fênix Morungaba-SP) x Guilherme Santos (Danilo VF-ES)





11° Leandro Felipe (Big team) x Elisson Pereira (VF) - Categoria até 94 kg

*Valendo o título estadual





*Valendo o título estadual 12ª - Final do Gran Prix valendo o título brasileiro homologado pela PKA, CBKTB, IKTA E CBLAM





INTERNATIONAL FIGHTER MEETING 24