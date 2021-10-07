Programa Bolsa Atleta de Vila Velha contempla 66 esportistas

Paulo André Camilo, que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é um dos contemplados pelo programa Crédito: Vitor Jubini

A prefeitura de Vila Velha publicou no diário oficial desta quarta (06) o resultado preliminar do Bolsa Atleta do município. A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura 123 inscrições, e até o momento contemplou 66 esportistas: 34 na categoria bolsa estadual, 22 para a bolsa nacional e 10 para a internacional. Confira aqui a lista completa.

Os contemplados vão receber R$ 500 (Bolsa Estadual), R$ 1.000 (Bolsa Nacional) e R$ 1,5 mil (Bolsa Internacional), por doze meses. Ao todo, serão investidos R$ 648 mil pela prefeitura. Dentre alguns atletas mais conhecidos do público estão os nomes de Natália Gaudio e Geovanna Santos (ginastas), Bruno Schmidt (vôlei de praia), Paulo André Camilo (atletismo) e Krystian Kymerson (surfe).

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o benefício engloba despesas com treinamento, viagens e alimentação de atletas e paratletas que conseguiram o primeiro, segundo ou terceiro lugares em competições”.

Além de esportistas que residem em Vila Velha, atletas que integram seleções também são atendidos pelo programa. “Puderam se inscrever atletas de alto rendimento, com residência fixa em Vila Velha de, no mínimo, dois anos. Integrantes da seleção brasileira que estão fora do município também estão incluídos”, explicou o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.