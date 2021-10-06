Capixabas em quadra na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O qualifying definiu nesta quarta-feira (06) os últimos classificados para o torneio principal da segunda etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2021, no Rio de Janeiro (RJ). Oito duplas de cada naipe avançaram para a disputa da fase de grupos, que começa às 8h desta quinta-feira (07). Entre masculino e feminino, sete atletas capixabas estão na disputa.
Dany Neves/Eunyce (MS/AL), Mafe/Rupia Inck (RJ/MG), Solange/Izabel (DF/PA), Fabrine/Flavia Moura (BA/RJ), Teresa/Juliana Simões (DF/PR), Lucília Rosa/Alana (SP), Talita Simonetti/Victoria Strehl (CE/RS) e Natasha Valente/Naiana (RJ/CE) foram as classificadas, via qualifying, no torneio feminino.
No feminino, o Espírito Santo é representado por Elize Maia e Thâmela, que já estavam qualificadas para o torneio principal. Na primeira etapa, a dupla capixaba foi eliminada nas quartas de final. Também estão na disputa Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ), Rebecca/Talita (CE/AL), Maria Elisa/Fernanda Berti (RJ), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Taiana/Hegê (CE), Vic/Tainá (MS/SE), Aline/Neide (SC/AL), Carol Horta/Cacá Richa (CE/RJ), Josi Alves/Carol Goerl (SC/RS), Tory Paranaguá/Angela (CE/DF), Val/Verena (RJ/CE), Rosimeire Lima/Vivian (AL/PA), Jessica/Rafaela (PA), Thainara/Karol (RN//SE) e Carolina Sallaberry/Nina (RJ).
MASCULINO
No naipe masculino, cinco atletas vão representar o Espírito Santo: Alison, que agora faz parceria com Guto; André Stein, que joga ao lado de George; e Fernandão, que atua ao lado de Fábio. Além de Luciano e Vinicius Freitas, que formam uma dupla genuinamente capixaba.
Os capixabas disputam a etapa contra várias boas duplas: Evandro/Álvaro Filho (RJ/PB), Vitor Felipe/Renato Andrew (PB), Arthur/Adrielson (MS/PR), Oscar/Saymon (RJ/MS), Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR), Thiago/Leo Gomes (SC/RJ), Hevaldo/Adelmo (CE), Lipe/Anderson Melo (CE/RJ), Eduardo Davi/Bruno de Paula (PR/AM), Leo Vieira/Bernardo Lima (DF/CE), Mateus Dultra/Gabriel Zuliani (CE/PR), Nico/Samuel (RS/SC).
CIRCUITO 2021
Na temporada 2021, cada uma das cinco etapas dará um prêmio de 48 mil reais para as duplas campeãs. A EsEFEx foi sede da primeira parada que teve ouro para Vitor Felipe/Renato Andrew (PB) e Rebecca/Talita (CE/AL). O local ainda abrigará esta etapa, e a próxima (19 a 24 de outubro). Itapema (SC) receberá a quarta parada (3 a 7 de novembro), enquanto a quinta e última etapa será realizada entre 1 e 5 de dezembro em local a confirmar em breve.