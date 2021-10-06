Na areia

Capixabas em quadra na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Sete atletas do Espírito Santo participam da disputa do torneio principal, que acontece no Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2021 às 19:52

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:52

Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV
O qualifying definiu nesta quarta-feira (06) os últimos classificados para o torneio principal da segunda etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2021, no Rio de Janeiro (RJ). Oito duplas de cada naipe avançaram para a disputa da fase de grupos, que começa às 8h desta quinta-feira (07).  Entre masculino e feminino, sete atletas capixabas estão na disputa. 
Dany Neves/Eunyce (MS/AL), Mafe/Rupia Inck (RJ/MG), Solange/Izabel (DF/PA), Fabrine/Flavia Moura (BA/RJ), Teresa/Juliana Simões (DF/PR), Lucília Rosa/Alana (SP), Talita Simonetti/Victoria Strehl (CE/RS) e Natasha Valente/Naiana (RJ/CE) foram as classificadas, via qualifying, no torneio feminino. 

No feminino, o Espírito Santo é representado por Elize Maia e Thâmela, que já estavam qualificadas para o torneio principal. Na primeira etapa, a dupla capixaba foi eliminada nas quartas de final. Também estão na disputa Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ), Rebecca/Talita (CE/AL), Maria Elisa/Fernanda Berti (RJ), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Taiana/Hegê (CE), Vic/Tainá (MS/SE), Aline/Neide (SC/AL), Carol Horta/Cacá Richa (CE/RJ), Josi Alves/Carol Goerl (SC/RS), Tory Paranaguá/Angela (CE/DF), Val/Verena (RJ/CE), Rosimeire Lima/Vivian (AL/PA), Jessica/Rafaela (PA), Thainara/Karol (RN//SE) e Carolina Sallaberry/Nina (RJ).

MASCULINO

No naipe masculino, cinco atletas vão representar o Espírito Santo: Alison, que agora faz parceria com Guto; André Stein, que joga ao lado de George; e Fernandão, que atua ao lado de Fábio. Além de Luciano e Vinicius Freitas, que formam uma dupla genuinamente capixaba. 
Os capixabas disputam a etapa contra várias boas duplas: Evandro/Álvaro Filho (RJ/PB), Vitor Felipe/Renato Andrew (PB), Arthur/Adrielson (MS/PR), Oscar/Saymon (RJ/MS), Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR), Thiago/Leo Gomes (SC/RJ), Hevaldo/Adelmo (CE), Lipe/Anderson Melo (CE/RJ), Eduardo Davi/Bruno de Paula (PR/AM), Leo Vieira/Bernardo Lima (DF/CE), Mateus Dultra/Gabriel Zuliani (CE/PR), Nico/Samuel (RS/SC).

CIRCUITO 2021

Na temporada 2021, cada uma das cinco etapas dará um prêmio de 48 mil reais para as duplas campeãs. A EsEFEx foi sede da primeira parada que teve ouro para Vitor Felipe/Renato Andrew (PB) e Rebecca/Talita (CE/AL). O local ainda abrigará esta etapa, e a próxima (19 a 24 de outubro). Itapema (SC) receberá a quarta parada (3 a 7 de novembro), enquanto a quinta e última etapa será realizada entre 1 e 5 de dezembro em local a confirmar em breve.

