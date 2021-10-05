Acidente a 240 km/h impede capixaba de completar prova da Império Endurance

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Um grave acidente impediu o piloto Hugo Cibien de completar a prova válida pela sexta etapa da Império Endurance Brasil, na categoria P3, no último sábado (02), em Curitiba. Após o pneu traseiro direito do carro explodir, o capixaba perdeu o controle e viu seu veículo se chocar com a mureta à 240km/h.

Hugo explicou que na volta anterior teve um toque em outro carro, o que já desestabilizou o seu veículo e provocou o acidente mais grave. “Na volta anterior tive um toque naquela roda com o carro do Marcos Gomes/Xandinho Negrão, isso pode ter gerado um problema no pneu. Quando cheguei no fim da reta principal, onde atingimos as maiores velocidades, o pneu explodiu, a uns 240km/h. Quando acontece isso, nessas velocidades, o carro fica incontrolável. No caso, virou e bateu no muro”, explicou.

Acidente com o capixaba Hugo Cibien em prova da Império Endurance Brasil Crédito: Reprodução

Apesar da violência do acidente, Hugo saiu do carro em perfeitas condições físicas e até acenou para público e equipe para mostrar que estava bem. O capixaba foi atendido pela equipe médica e liberado para ficar em observação.