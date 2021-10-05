Acidente a 240 km/h impede capixaba de completar prova da Império Endurance

Um grave acidente impediu o piloto Hugo Cibien de completar a prova válida pela sexta etapa da Império Endurance Brasil, na categoria P3, no último sábado (02), em Curitiba. Após o pneu traseiro direito do carro explodir, o capixaba perdeu o controle e viu seu veículo se chocar com a mureta à 240km/h.
Hugo explicou que na volta anterior teve um toque em outro carro, o que já desestabilizou o seu veículo e provocou o acidente mais grave. “Na volta anterior tive um toque naquela roda com o carro do Marcos Gomes/Xandinho Negrão, isso pode ter gerado um problema no pneu. Quando cheguei no fim da reta principal, onde atingimos as maiores velocidades, o pneu explodiu, a uns 240km/h. Quando acontece isso, nessas velocidades, o carro fica incontrolável. No caso, virou e bateu no muro”, explicou.
Apesar da violência do acidente, Hugo saiu do carro em perfeitas condições físicas e até acenou para público e equipe para mostrar que estava bem. O capixaba foi atendido pela equipe médica e liberado para ficar em observação.
A duas etapas do final da temporada, Hugo Cibien acumula 350 pontos ao lado de Luiz Oliveira. Eles continuam na vice-liderança, atrás apenas da dupla formada por Geciel de Andrade e João Pedro Maia, que tem 395 pontos. As duas últimas etapas jé estão agendadas. Elas acontecem no dia 27 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e no dia 18 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.