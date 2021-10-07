Atletas capixabas participam dos Jogos Universitários, em Brasília

Um total de 130 atletas vão representar o Espírito Santo na 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), maior competição universitária realizada no País. O torneio acontece em Brasília, Distrito Federal, entre segunda-feira (11) e o próximo domingo (17).
Realizada pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), a competição contará com disputas em 25 modalidades diferentes, entre esportes olímpicos, paralímpicos e eletrônicos. Os atletas capixabas participarão de 11 modalidades: atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, futsal, handebol, judô, karatê, natação, tênis de mesa, volêi e wrestling.
Ao todo, 15 instituições de Ensino Superior serão representadas pelos atletas durante a competição, que contará com grandes nomes do esporte capixaba, como o velocista Paulo André Camilo, que acabou de participar das Olimpíadas de Tóquio; e o carateca Bruno Conde, campeão do Jubs em 2019, nas categorias kata e kumite -84kg.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, desejou boa sorte aos atletas nas disputas. “Sabemos a importância e relevância do Jubs para aqueles atletas que seguirão a carreira esportiva no alto rendimento. Espero muito que o desempenho da delegação capixaba seja positivo durante a competição”, comentou.
O presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (FUEC), Gustavo Amorim, contou um pouco sobre os desafios do evento deste ano. “Mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia, acredito que os atletas capixabas têm grandes chances de medalhar em várias modalidades. Estamos levando atletas de renome, como o Paulo André Camilo, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e temos tudo para fazer bonito em Brasília”, destacou.