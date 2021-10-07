Atletas capixabas participam dos Jogos Universitários, em Brasília

Bruno Conde, campeão do Jubs em 2019 nas categorias kata e kumite -84kg, estará mais uma vez na disputa Crédito: CBDU/Divulgação

Um total de 130 atletas vão representar o Espírito Santo na 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), maior competição universitária realizada no País. O torneio acontece em Brasília, Distrito Federal, entre segunda-feira (11) e o próximo domingo (17).

Realizada pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), a competição contará com disputas em 25 modalidades diferentes, entre esportes olímpicos, paralímpicos e eletrônicos. Os atletas capixabas participarão de 11 modalidades: atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, futsal, handebol, judô, karatê, natação, tênis de mesa, volêi e wrestling.

Ao todo, 15 instituições de Ensino Superior serão representadas pelos atletas durante a competição, que contará com grandes nomes do esporte capixaba, como o velocista Paulo André Camilo, que acabou de participar das Olimpíadas de Tóquio; e o carateca Bruno Conde, campeão do Jubs em 2019, nas categorias kata e kumite -84kg.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, desejou boa sorte aos atletas nas disputas. “Sabemos a importância e relevância do Jubs para aqueles atletas que seguirão a carreira esportiva no alto rendimento. Espero muito que o desempenho da delegação capixaba seja positivo durante a competição”, comentou.