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Campeonato virtual

Inscrições abertas para a E-Taça EDP das Comunidades 2021

Inscrições para a edição 2021 do campeonato, a segunda em formato virtual por conta da pandemia da Covid-19, começaram nesta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 set 2021 às 16:06
E-Taça EDP das Comunidades tem inscrições abertas a partir dessa terça-feira (14)
E-Taça EDP das Comunidades tem inscrições abertas a partir dessa terça-feira (14) Crédito: Daniel Pasti
As inscrições para a E-Taça EDP das Comunidades têm início nesta terça-feira (14) e vão durar até o próximo dia 30. As comunidades interessadas em participar do campeonato de futebol virtual devem realizar a inscrição através do site leia.ag/tacaedp.
Uma das novidades deste ano é a premiação. Os jogadores das comunidades campeãs levarão um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita. Além disso, também receberão um console cada um.
A E-Taça EDP das Comunidades 2021 terá 198 partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta entre os dias 30 de outubro e 5 de dezembro. O torneio será disputado nas dependências da Rede Gazeta e os participantes das comunidades selecionadas terão recursos tecnológicos à disposição. Além disso, serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.
A E-Taça EDP das Comunidades ainda contará com uma página especial em agazeta.com.br ao longo do torneio. Será possível acessar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que competirem. Assim como no ano anterior, a edição 2021 também contará com o Aplicativo Taça EDP, com tudo sobre o campeonato. Além de disponibilizar os dados, os usuários poderão receber notificações de suas comunidades em tempo real.

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