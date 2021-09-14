Inscrições abertas para a E-Taça EDP das Comunidades 2021

Uma das novidades deste ano é a premiação. Os jogadores das comunidades campeãs levarão um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita. Além disso, também receberão um console cada um.

A E-Taça EDP das Comunidades 2021 terá 198 partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta entre os dias 30 de outubro e 5 de dezembro. O torneio será disputado nas dependências da Rede Gazeta e os participantes das comunidades selecionadas terão recursos tecnológicos à disposição. Além disso, serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.