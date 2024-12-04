Fórum estadual de formação esportiva foca na capacitação de gestores

Fórum aconteceu nesta quarta-feira (04). Crédito: Caio Vasconcelos

Nesta quarta-feira (4), Vitória foi palco do Fórum Estadual de Formação Esportiva do Espírito Santo, realizado no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral. O evento, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com o Instituto Viva Vida (IVV), a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest) e a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), reuniu atletas, gestores esportivos e autoridades para debater estratégias e desafios na formação de novos talentos no Brasil.

Entre os participantes, destacaram-se os medalhistas olímpicos Lars Grael (vela), André Heller (vôlei de quadra) e Emanuel Rêgo (vôlei de praia), que compartilharam suas experiências e contribuíram para as discussões sobre o cenário esportivo nacional.

Contribuições dos embaixadores do esporte

Lars Grael destacou a importância do evento para a valorização do esporte nos estados. “Esse é um projeto do Comitê Brasileiro de Clubes, percorrendo os 26 estados, debatendo o esporte local e apoiando os clubes com recursos, materiais e capacitação. É uma oportunidade de unirmos esforços pela formação de atletas”, afirmou.

Emanuel Rêgo reforçou a relevância do fórum para capacitar gestores e otimizar o uso de recursos destinados ao esporte. “O CBC proporciona recursos para competições, materiais esportivos e desenvolvimento humano. Esses encontros ajudam os gestores a entenderem como aproveitar essas oportunidades de forma eficiente”, comentou.

Esporte capixaba em evidência

Para o secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, o Fórum representa um marco para o Espírito Santo. “É uma oportunidade única para valorizarmos o esporte local, capacitar profissionais e beneficiar diretamente os atletas. Essa iniciativa reforça o compromisso do estado com o desenvolvimento esportivo”, afirmou.

Foco na gestão esportiva e no futuro

O Fórum Estadual faz parte de uma série de eventos que já percorreu 12 estados brasileiros desde setembro de 2023, reunindo cerca de 6 mil participantes. O objetivo central é promover a troca de conhecimento sobre gestão esportiva e divulgar o Programa de Formação de Atletas do CBC, que apoia clubes em todo o país.

A presença de nomes de peso do esporte nacional, como Lars Grael, André Heller e Emanuel Rêgo, deu ainda mais relevância ao evento, que reforçou a necessidade de investir no esporte como ferramenta de inclusão social e formação cidadã.

Próximos passos