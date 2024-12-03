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Em Vitória

Campeonato Capixaba de Poker terá premiação milionária

A competição conta com as participações do campeão estadual e brasileiro de poker Willian Cestari, e do bicampeão brasileiro Fernando Araújo, ambos capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 19:04

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 19:04

O CCP Million acontece em Vitória
O CCP Million acontece em Vitória Crédito: Clube Wyn/Divulgação
Uma disputa que envolve habilidades e uma pitada de sorte, e atrai milhões de jogadores no Brasil e no mundo, estará presente em Vitória entre os dias 13 e 21 de dezembro. O Campeonato Capixaba de Poker, o “CCP Million”, vai contar com uma premiação acumulada de R$ 1 milhão, e a expectativa é receber 800 jogadores, e cerca de duas mil pessoas ao todo no evento. O vencedor do ranking de 2024 vai ganhar uma viagem para Las Vegas, no valor de R$ 50.000,00.
Sergio Piazzarollo e Rodrigo Faraj, nomes do poker do Espírito Santo e idealizadores do campeonato, contam que a disputa começou em 2020, e agora está se solidificando como referência no cenário da modalidade local. "Anteriormente alcançamos um marco significativo ao realizar o maior evento de poker já visto no estado, com uma premiação total próxima a R$ 400 mil, agora faremos um evento ainda maior”, ressalta Faraj. 
A competição conta com as participações do campeão estadual e brasileiro de poker Willian Cestari, e do bicampeão brasileiro Fernando Araújo, ambos capixabas. Para participar basta se inscrever no dia e local do evento.
Além da jogatina, o evento terá programação cultural e esportiva, como música ao vivo, passeios pelos principais pontos turísticos das cidades de Vitória e Vila Velha, espaço de relaxamento, e para prática de beach tennis, futevôlei, trilha, tênis. E, para a crianças, área kids e atividade recreativas.
Campeonato Capixaba de Poker terá premiação milionária

Sobre o poker

Reconhecido como esporte pelo Ministério do Esporte Brasileiro, e pela Associação Internacional de Esportes da Mente (IMSA), o poker se junta ao xadrez, bridge, damas e go, como "esporte da mente". Também chamados de esportes intelectuais ou esportes mentais, os participantes envolvem-se em jogos ou atividades que exigem pensamento crítico, resolução de problemas, memória e criatividade. 
A Confederação Brasileira de Texas Hold'em (CBTH) estima em 7 milhões o número de praticantes no Brasil, e 20 mil adeptos no Espírito Santo .

Serviço

  • Campeonato Capixaba de Poker – CCP Million
  • Data: de 13 a 21 de dezembro
  • Local: Hotel Senac Ilha do Boi, Vitória
  • Horário: torneios a partir de 13h
  • Mais informações: no site: Instagram.com/wynpokerclub

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