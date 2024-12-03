Campeonato Capixaba de Poker terá premiação milionária

O CCP Million acontece em Vitória Crédito: Clube Wyn/Divulgação

Uma disputa que envolve habilidades e uma pitada de sorte, e atrai milhões de jogadores no Brasil e no mundo, estará presente em Vitória entre os dias 13 e 21 de dezembro. O Campeonato Capixaba de Poker, o “CCP Million”, vai contar com uma premiação acumulada de R$ 1 milhão, e a expectativa é receber 800 jogadores, e cerca de duas mil pessoas ao todo no evento. O vencedor do ranking de 2024 vai ganhar uma viagem para Las Vegas, no valor de R$ 50.000,00.

Sergio Piazzarollo e Rodrigo Faraj, nomes do poker do Espírito Santo e idealizadores do campeonato, contam que a disputa começou em 2020, e agora está se solidificando como referência no cenário da modalidade local. "Anteriormente alcançamos um marco significativo ao realizar o maior evento de poker já visto no estado, com uma premiação total próxima a R$ 400 mil, agora faremos um evento ainda maior”, ressalta Faraj.

A competição conta com as participações do campeão estadual e brasileiro de poker Willian Cestari, e do bicampeão brasileiro Fernando Araújo, ambos capixabas. Para participar basta se inscrever no dia e local do evento.

Além da jogatina, o evento terá programação cultural e esportiva, como música ao vivo, passeios pelos principais pontos turísticos das cidades de Vitória e Vila Velha, espaço de relaxamento, e para prática de beach tennis, futevôlei, trilha, tênis. E, para a crianças, área kids e atividade recreativas.

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Sobre o poker

Reconhecido como esporte pelo Ministério do Esporte Brasileiro, e pela Associação Internacional de Esportes da Mente (IMSA), o poker se junta ao xadrez, bridge, damas e go, como "esporte da mente". Também chamados de esportes intelectuais ou esportes mentais, os participantes envolvem-se em jogos ou atividades que exigem pensamento crítico, resolução de problemas, memória e criatividade.

A Confederação Brasileira de Texas Hold'em (CBTH) estima em 7 milhões o número de praticantes no Brasil, e 20 mil adeptos no Espírito Santo .

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