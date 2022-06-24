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Atletismo

Final dos 110m com barreiras no Troféu Brasil tem 3 marcas top15 do mundo

Mineiro Rafael Pereira fez a prova em 13s17 e alcançou a sexta posição do ranking mundial da categoria

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2022 às 12:51
Com o resultado, atleta brasileiro chega ao sexto lugar no ranking mundial
Com o resultado, atleta brasileiro chega ao sexto lugar no ranking mundial Crédito: Arquivo Pessoal / Rafael Pereira
O Estádio Nilton Santos, que um dia foi Estádio Olímpico, foi palco na manhã desta quinta-feira (23) de uma das provas mais fortes já disputadas em uma competição nacional de qualquer modalidade individual. Todos os três primeiros colocados da final dos 110m com barreiras, no masculino, fizeram marcas de finalista olímpico, que valem o top15 do ranking mundial. Os três estão classificados para o Mundial de Atletismo, em Eugene, em agosto.
A vitória ficou com Rafael Pereira, semifinalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que até 2020 estava afastado do atletismo e trabalhando como fisioterapeuta, que bateu o recorde sul-americano. Ele correu a prova em 13s17, marca que o coloca na sexta posição do ranking mundial.
A prata ficou com Gabriel Constantino, o primeiro desse grupo a se destacar internacionalmente, que fez 13s23. Antigo recordista sul-americano com 13s18, ele fez a segunda melhor marca da carreira dele e assumiu o 12º lugar do ranking mundial.
E em terceiro lugar chegou Eduardo de Deus, que igualou seu recorde pessoal, feito em abril, de 13s27. Com essa marca, hoje ele é o 15º do mundo. E a prova no Nilton Santos não teve vento forte, com apenas 0,4 m/s, o que significa que o desempenho dos brasileiros veio na perna mesmo.

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O resultado é ótimo para os padrões internacionais. Como comparativo, se tivessem feito essa marca nas semifinais de Tóquio, os três teriam se classificado com folga para as finais. Rafael com o segundo melhor tempo, Gabriel com o quarto e Eduardo com o sétimo. Para a medalha olímpica, porém, ainda faltaria um pouco mais. Com 13s17, Rafael seria sexto na Olimpíada.

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