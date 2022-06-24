Final dos 110m com barreiras no Troféu Brasil tem 3 marcas top15 do mundo

Com o resultado, atleta brasileiro chega ao sexto lugar no ranking mundial Crédito: Arquivo Pessoal / Rafael Pereira

O Estádio Nilton Santos, que um dia foi Estádio Olímpico, foi palco na manhã desta quinta-feira (23) de uma das provas mais fortes já disputadas em uma competição nacional de qualquer modalidade individual. Todos os três primeiros colocados da final dos 110m com barreiras, no masculino, fizeram marcas de finalista olímpico, que valem o top15 do ranking mundial. Os três estão classificados para o Mundial de Atletismo, em Eugene, em agosto.

A vitória ficou com Rafael Pereira, semifinalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que até 2020 estava afastado do atletismo e trabalhando como fisioterapeuta, que bateu o recorde sul-americano. Ele correu a prova em 13s17, marca que o coloca na sexta posição do ranking mundial.

A prata ficou com Gabriel Constantino, o primeiro desse grupo a se destacar internacionalmente, que fez 13s23. Antigo recordista sul-americano com 13s18, ele fez a segunda melhor marca da carreira dele e assumiu o 12º lugar do ranking mundial.

E em terceiro lugar chegou Eduardo de Deus, que igualou seu recorde pessoal, feito em abril, de 13s27. Com essa marca, hoje ele é o 15º do mundo. E a prova no Nilton Santos não teve vento forte, com apenas 0,4 m/s, o que significa que o desempenho dos brasileiros veio na perna mesmo.