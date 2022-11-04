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  • Final da E-Taça EDP das Comunidades 2022: onde assistir, horário e confrontos
É hora da decisão!

Final da E-Taça EDP das Comunidades 2022: onde assistir, horário e confrontos

Competição chega ao fim depois de diversos jogos agitando a Rede Gazeta. Equipes de Cariacica, Vitória e Guarapari se enfrentam em busca do título de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2022 às 17:20

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 17:20

Grande final acontece neste domingo (6) na estrutura montada na sede da Rede Gazeta
Grande final acontece neste domingo (6) na estrutura montada na sede da Rede Gazeta Crédito: Thiago Almeida / A Gazeta
Prepare o coração porque a bola vai rolar para a final da E-Taça EDP das Comunidades. Neste domingo (6), às 10h, serão conhecidos os times que vão levar o título de melhor comunidade no FIFA 21, além da conquista de um vale de R$ 2.500.00 para suas comunidades.
Na categoria masculina, São Francisco e São Pedro são os finalistas da competição, e na categoria feminina, Perocão e Muquiçaba revivem a final de 2021.

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Acompanhe a disputa do 3º lugar da E-Taça EDP das Comunidades

FINAL TERÁ MEGAESTRUTURA COM TELÃO GIGANTE

A final contará com uma estrutura jamais vista. Cada equipe finalista poderá levar 30 pessoas, e está sendo montado um telão gigante para os torcedores acompanharem cada detalhe da finalíssima.
Para não perder nenhum detalhe das partidas, estão escalados o noticiarista da CBN e narrador da final, José Carlos Schaeffer, e Filipe Souza, colunista de esportes de A Gazeta, que será o comentarista da decisão. Nos intervalos, a animação fica por conta de Diogo DJ.
Os dois jogos da final terão transmissão ao vivo em A Gazeta, na página especial do evento: agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades

CONFIRA AS FINAIS

  • FINAL MASCULINA

    São Pedro x São Francisco

  • FINAL FEMININA

    Perocão x Muquiçaba

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