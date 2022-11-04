Final da E-Taça EDP das Comunidades 2022: onde assistir, horário e confrontos

Grande final acontece neste domingo (6) na estrutura montada na sede da Rede Gazeta Crédito: Thiago Almeida / A Gazeta

Prepare o coração porque a bola vai rolar para a final da E-Taça EDP das Comunidades. Neste domingo (6), às 10h, serão conhecidos os times que vão levar o título de melhor comunidade no FIFA 21, além da conquista de um vale de R$ 2.500.00 para suas comunidades.

Na categoria masculina, São Francisco e São Pedro são os finalistas da competição, e na categoria feminina, Perocão e Muquiçaba revivem a final de 2021.

FINAL TERÁ MEGAESTRUTURA COM TELÃO GIGANTE

A final contará com uma estrutura jamais vista. Cada equipe finalista poderá levar 30 pessoas, e está sendo montado um telão gigante para os torcedores acompanharem cada detalhe da finalíssima.

Para não perder nenhum detalhe das partidas, estão escalados o noticiarista da CBN e narrador da final, José Carlos Schaeffer, e Filipe Souza, colunista de esportes de A Gazeta, que será o comentarista da decisão. Nos intervalos, a animação fica por conta de Diogo DJ.

Os dois jogos da final terão transmissão ao vivo em A Gazeta, na página especial do evento: agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades

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