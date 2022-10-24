Acompanhe a disputa do 3° lugar da E-Taça EDP das Comunidades

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Os confrontos têm transmissão ao vivo em A Gazeta
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

24 out 2022 às 14:31

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 14:31

DISPUTA 3º LUGAR (MASCULINO)

Nova Rosa da Penha x Residencial Vista do Mestre

DISPUTA 3º LUGAR (FEMININO)

São Francisco x NormÍlia da Cunha

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