Acompanhe a disputa do 3° lugar da E-Taça EDP das Comunidades

DISPUTA 3º LUGAR (MASCULINO)
Nova Rosa da Penha x Residencial Vista do Mestre
DISPUTA 3º LUGAR (FEMININO)
São Francisco x NormÍlia da Cunha
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Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 14:31
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