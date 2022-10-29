Final da E-Taça EDP das Comunidades; conheça os times que disputam o título de 2022

O próximo domingo (6) será de muita emoção na E-Taça EDP das Comunidades. Na categoria masculina, São Francisco e São Pedro são os finalistas da competição. Já na categoria feminina, Perocão e Muquiçaba vão reviver a final de 2021.
A disputa do 3º lugar da competição na categoria masculina foi entre Residencial Vista do Mestre e Nova Rosa da Penha, com vitória do Residencial Vista do Mestre, por 5x2, conquistando o bronze para a comunidade da Serra.
No feminino, a disputa pelo terceiro lugar aconteceu entre São Francisco e Normília da Cunha, com vitória de São Francisco por 1x0.
VEJA OS RESULTADOS DA SEMIFINAL
Nova Rosa da Penha 0x4 São Pedro - Masculino
Perocão 4x3 Normília da Cunha - Feminino (PÊNALTIS 3 X 1 PEROCÃO)
Residencial Vista do Mestre 0x4 São Francisco - Masculino
Muquiçaba 3x2 São Francisco - Feminino