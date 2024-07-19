Finais do Dream Tour agitam Vila Velha neste sábado (19)

Krystian Kymerson segue na competição representando o Espírito Santo Crédito: jjv.fotos_ e ds.images/Divulgação

O Dream Tour Vila Velha – ES, que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e está sendo realizado na Praia do Buraco, entrou nesta sexta (19) no seu 4º dia de competição. Tanto as mulheres, quanto os homens disputaram as quartas de final no período da manhã até o início da tarde.

As mulheres entraram na água primeiro), para a definição das semifinais. O destaque ficou com Juliana dos Santos, que venceu Monik Santos com a somatória de 8.33. Com isso, as semifinais foram definidas e na primeira bateria teremos uma disputa entre veteranas do surfe brasileiro, Nathalie Martins, que voltou para as competições da modalidade com a retomada do Circuito Brasileiro e Silvana Lima, hexacampeã brasileira.

Na sequência Laura Raupp, de Santa Catarina e campeã da primeira etapa do Dream Tour 2024 em Porto de Galinhas, enfrenta a cearense Juliana dos Santos, que venceu a última etapa do Dream Tour em 2023, no Rio de Janeiro e também foi destaque no dia de hoje.

“Eu estava nessa bateria com ainda mais fome de vencer do que antes, sempre venho chegando em quinto, então estou buscando entregar todo o meu potencial. Disputei com a Monik e sei que ela está surfando muito bem, então me concentrei muito para pegar a onda certa, fazer a estratégia correta e ainda mandar uma manobra muito boa que chamasse a atenção dos juízes. Então é uma junção de coisas para conquistar uma nota legal, consegui uma onda boa para entregar o máximo do meu potencial. Estamos vivendo um evento incrível, uma estrutura maravilhosa. Muito feliz em estar por mais uma etapa aqui”, diz Juliana, ela que tem a maior nota da etapa até então.