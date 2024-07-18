Mulheres são o destaque no 3° dia do Dream Tour em Vila Velha

Jéssica Bianca avançou para as quartas de final Crédito: jjv.fotos_ / ds.images

As atletas femininas foram destaque no terceiro dia Dream Tour Vila Velha – ES, que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e está sendo realizado na Praia do Buraco. Nessa quinta-feira (18) foi o primeiro dia de competições da categoria feminina, onde elas brilharam com lindas manobras e aéreos emocionantes.

Jéssica Bianca, atleta de Matinhos, foi um dos destaques do dia de competição. A surfista mandou um aéreo que tirou o fôlego do público que assistia à disputa no local. Ela, que busca uma melhor posição no ranking, venceu sua bateria da 1ª fase e na sequência eliminou Alexia Monteiro (SC) em uma disputa emocionante.

“A Alexia era uma atleta que não queria encontrar agora, ela é super competitiva e eu sou mais tranquila, só quero surfar, então foi uma bateria apertada com notas não tão altas, mas deu tudo certo. A torcida e toda galera vindo junto na praia fez a diferença, a minha psicóloga também está aqui dando muita força, acho que tudo isso está tornando a experiência ainda mais incrível. Agora é focar para a próxima”, diz Jéssica.

Laura Raupp, campeã da primeira etapa do Circuito neste ano e atual líder do ranking, também teve ótimos resultados. Ela passou na bateria da primeira fase vencendo sua bateria. Na sequência enfrentou Luara Mandelli (PR), wildcard do campeonato, e também levou a melhor, seguindo na competição e mantendo a sua posição no ranking.

“O sol estava bem forte, as onda não tão grandes e precisamos remar bastante, então fiquei bem cansada, mas estou super feliz de ter passado a bateria com a Luara. Até comentei que esta seria uma disputa nostálgica porque nós competimos juntas desde pequena, então nos encontrar agora no profissional foi bem especial e também difícil, mas deu tudo certo”, diz Laura.

A hexacampeã brasileira e segunda colocada no ranking, Silvana Lima, segue também sendo um nome a ser batido. Ela enfrentou atletas da nova geração nas duas fases desta terça (18) e venceu ambas as baterias. Agora ela encontra Tais Almeida (RJ), nas quartas. “Essa última bateria com a Marina não estava tão tranquila assim, sei que ela tinha potencial pra uma nota boa, mas graças a Deus deu tudo certo e consegui dar o meu melhor e passar. Quero continuar fazendo meu surfe, a prancha está boa, a cabeça também. Amo fazer isso, amor competir e estou aqui para mostrar o que mais gosto de fazer”, conta Silvana Lima.