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Surfe

Mulheres são o destaque no 3° dia do Dream Tour em Vila Velha

As mulheres deram show nas águas nesta quinta-feira (18), no Circuito Brasileiro de Surfe, na Praia do Buraco
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

18 jul 2024 às 18:23

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 18:23

Jéssica Bianca dando um aéreo
Jéssica Bianca avançou para as quartas de final Crédito: jjv.fotos_ / ds.images
As atletas femininas foram destaque no terceiro dia Dream Tour Vila Velha – ES, que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e está sendo realizado na Praia do Buraco. Nessa quinta-feira (18) foi o primeiro dia de competições da categoria feminina, onde elas brilharam com lindas manobras e aéreos emocionantes.
Jéssica Bianca, atleta de Matinhos, foi um dos destaques do dia de competição. A surfista mandou um aéreo que tirou o fôlego do público que assistia à disputa no local. Ela, que busca uma melhor posição no ranking, venceu sua bateria da 1ª fase e na sequência eliminou Alexia Monteiro (SC) em uma disputa emocionante.
“A Alexia era uma atleta que não queria encontrar agora, ela é super competitiva e eu sou mais tranquila, só quero surfar, então foi uma bateria apertada com notas não tão altas, mas deu tudo certo. A torcida e toda galera vindo junto na praia fez a diferença, a minha psicóloga também está aqui dando muita força, acho que tudo isso está tornando a experiência ainda mais incrível. Agora é focar para a próxima”, diz Jéssica.
Laura Raupp, campeã da primeira etapa do Circuito neste ano e atual líder do ranking, também teve ótimos resultados. Ela passou na bateria da primeira fase vencendo sua bateria. Na sequência enfrentou Luara Mandelli (PR), wildcard do campeonato, e também levou a melhor, seguindo na competição e mantendo a sua posição no ranking. 
“O sol estava bem forte, as onda não tão grandes e precisamos remar bastante, então fiquei bem cansada, mas estou super feliz de ter passado a bateria com a Luara. Até comentei que esta seria uma disputa nostálgica porque nós competimos juntas desde pequena, então nos encontrar agora no profissional foi bem especial e também difícil, mas deu tudo certo”, diz Laura.
A hexacampeã brasileira e segunda colocada no ranking, Silvana Lima, segue também sendo um nome a ser batido. Ela enfrentou atletas da nova geração nas duas fases desta terça (18) e venceu ambas as baterias. Agora ela encontra Tais Almeida (RJ), nas quartas. “Essa última bateria com a Marina não estava tão tranquila assim, sei que ela tinha potencial pra uma nota boa, mas graças a Deus deu tudo certo e consegui dar o meu melhor e passar. Quero continuar fazendo meu surfe, a prancha está boa, a cabeça também. Amo fazer isso, amor competir e estou aqui para mostrar o que mais gosto de fazer”, conta Silvana Lima.
Destaque também para Juliana dos Santos (CE), que conquistou a maior nota do dia entre as mulheres, um 7.0 e também a maior somatória do dia 12.57. “Desde o começo do dia estava analisando o mar, fiquei olhando as condições o dia inteiro. Sabia que não poderia dar bobeira porque as meninas sufam muito bem. Logo no começo busco ondas para gerar boas notas. Estava muito concentrada na bateria e focada em mudar a minha nota. Me conectei com mar e a natureza e graças a Deus consegui pegar boas ondas e passar essa bateria”, finaliza Juliana.

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