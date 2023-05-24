Ex-piloto da Stock Car, Alexandre Negrão morre aos 70 anos, em Campinas

Xandy Negrão faleceu na tarde desta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução

Ex-piloto da Stock Car e empresário do ramo farmacéutico, Alexandre Negrão morreu nesta quarta-feira (24), em Campinas, São Paulo, aos 70 anos. A confirmação da morte partiu da Setec, empresa responsável pelo serviço funeário de Campinas, mas o motivo do óbito não foi informado.

Xandy Negrão, como era conhecido no meio esportivo, é fundador da Medley, um dos maiores laborários de medicamentos genéricos do Brasil, além de ser piloto da Stock Car, onde conquistou quatro vice-campeonatos, 21 vitórias, 23 pole positions e 59 pódios em 108 corridas disputadas.

Em 2009, a Medely foi vendida para um grupo francês e Negrão passou a investir na Aeris, fabricante de gás para turbinas de energia eólica no Ceará.