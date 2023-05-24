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Ex-piloto da Stock Car, Alexandre Negrão morre aos 70 anos, em Campinas

Família do empresário confirmou a morte na tarde desta quarta-feira (24). Informações preliminares dão conta que Negrão tratava de um câncer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2023 às 16:08

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 16:08

Xandy Negrão faleceu na tarde desta quarta-feira (24)
Xandy Negrão faleceu na tarde desta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução
Ex-piloto da Stock Car e empresário do ramo farmacéutico, Alexandre Negrão morreu nesta quarta-feira (24), em Campinas, São Paulo, aos 70 anos. A confirmação da morte partiu da Setec, empresa responsável pelo serviço funeário de Campinas, mas o motivo do óbito não foi informado.
Xandy Negrão, como era conhecido no meio esportivo, é fundador da Medley, um dos maiores laborários de medicamentos genéricos do Brasil, além de ser piloto da Stock Car, onde conquistou quatro vice-campeonatos, 21 vitórias, 23 pole positions e 59 pódios em 108 corridas disputadas.
Em 2009, a Medely foi vendida para um grupo francês e Negrão passou a investir na Aeris, fabricante de gás para turbinas de energia eólica no Ceará.
Nas redes sociais, o perfil oficial da Stock Car prestou condolência aos familiares e amigos e fez uma homenagem a Xandy. De acordo com o perfil da liga automobilistica, Negrão travou uma “longa e dolorosa” batalha contra um câncer.

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