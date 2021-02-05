Evento de kickboxing promete grandes lutas em ginásio na Serra

Não vai faltar emoção e bons combates para o morador da Serra neste final de semana. O International Fighter’s Meeting Verão 2021 acontece neste sábado (06), no Ginásio Municipal de Esportes de Barcelona, a partir das 19h.
O evento terá um card de 11 lutas, contendo um duelo feminino de exibição e dois Grand Prix, com destaque para o GP inédito de Full Contact Sub-18. O evento também tem o bojetivo de possibilitar que atletas consigam apoio para disputar competiçõesem nível nacional e internacional. Atualmente, o Espírito Santo é um grande celeiro de atletas com importantes títulos em todas as modalidades do Kickboxing no Brasil e no mundo, o que incentiva o crescimento do esporte no Estado.
O International Fighter’s Meeting tem a organização da Kickboxing Federation of Espírito Santo (KFES) e da Professional Karate Association (PKA), além de contar com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer.
CARD
- Full Contact Feminino
Mariana Oliveira (VF) x Isabelle Gonçalves (Thiago Luk/VF)
- GP Full Contact Sub-18
Marcos Daniel (Team Japão) x Felipe Marins (Gladiadores)
Pedro Ferrari (Danilo Lopes/VF) x Guilherme Muniz (Thiago Luk/VF)
- Kickboxing - Low Kicks (até 80 kg)
Leonan Rodrigues (Força Fight) X Arthur Knupp (Thiago Luk/VF)
- Kickboxing - Low Kicks (65 kg)
José Fernando Piu (Arte em Combate) X Marcus Da Vitória (Vila Velha Fight/VF)
Odair Junior (Team Japão) X Diego Miranda (Fight Society)
- Kickboxing - GP Low Kicks (67 kg)
Junior (Titans) x Paulo Henrique (Fábrica de Campeões)
Werlen Rainner (Titans) x Henrique Gonçalves (Thiago Luk/VF)
- Kickboxing - GP Low Kicks (75 kg)
Gustavo Souza (FB Combat) X Caio Carneiro (Mestre Luiz Guilherme/KFW/VF)
- Full Contact (74 kg)
Rosival Santos (KFW) X Pedro Henrique Moraes (Weverson Félix)
- International Fighter’s Meeting Verão
- Quando: Sábado (06)
- Local: Ginásio Municipal de Esportes, em Barcelona, na Serra
- Horário: A partir das 19h
- Transmissão ao vivo: Canal Laécio Nunes (Youtube)