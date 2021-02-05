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Combates

Evento de kickboxing promete grandes lutas em ginásio na Serra

O International Fighter’s Meeting Verão 2021 acontece neste sábado (06), no Ginásio Municipal de Esportes de Barcelona, a partir das 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 18:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:56

Lutas de kickboxing vão agitar o bairro de Barcelona, na Serra
Lutas de kickboxing vão agitar o bairro de Barcelona, na Serra Crédito: KFES/Divulgação
Não vai faltar emoção e bons combates para o morador da Serra neste final de semana. O International Fighter’s Meeting Verão 2021 acontece neste sábado (06), no Ginásio Municipal de Esportes de Barcelona, a partir das 19h.
O evento terá um card de 11 lutas, contendo um duelo feminino de exibição e dois Grand Prix, com destaque para o GP inédito de Full Contact Sub-18. O evento também tem o bojetivo de possibilitar que atletas consigam apoio para disputar competiçõesem nível nacional e internacional. Atualmente, o Espírito Santo é um grande celeiro de atletas com importantes títulos em todas as modalidades do Kickboxing no Brasil e no mundo, o que incentiva o crescimento do esporte no Estado.

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O International Fighter’s Meeting tem a organização da Kickboxing Federation of Espírito Santo (KFES) e da Professional Karate Association (PKA), além de contar com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer.

CARD

  • Full Contact Feminino 
    Mariana Oliveira (VF) x Isabelle Gonçalves (Thiago Luk/VF)  

  • GP Full Contact Sub-18 
    Marcos Daniel (Team Japão) x Felipe Marins (Gladiadores) 
    Pedro Ferrari (Danilo Lopes/VF)  x Guilherme Muniz (Thiago Luk/VF) 

  • Kickboxing - Low Kicks (até 80 kg) 
    Leonan Rodrigues (Força Fight) X Arthur Knupp (Thiago Luk/VF) 
     
  • Kickboxing - Low Kicks (65 kg) 
    José Fernando Piu (Arte em Combate) X Marcus Da Vitória (Vila Velha Fight/VF) 
    Odair Junior (Team Japão) X Diego Miranda (Fight Society)
     
  • Kickboxing - GP Low Kicks (67 kg)  
    Junior (Titans) x Paulo Henrique (Fábrica de Campeões) 
    Werlen Rainner (Titans) x Henrique Gonçalves (Thiago Luk/VF) 

  • Kickboxing - GP Low Kicks (75 kg) 
    Gustavo Souza (FB Combat) X Caio Carneiro (Mestre Luiz Guilherme/KFW/VF) 

  • Full Contact (74 kg) 
    Rosival Santos (KFW) X Pedro Henrique Moraes (Weverson Félix)
  • International Fighter’s Meeting Verão  

  • Quando: Sábado (06)
  • Local:  Ginásio Municipal de Esportes, em Barcelona, na Serra
  • Horário: A partir das 19h 
  • Transmissão ao vivo: Canal Laécio Nunes (Youtube)

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