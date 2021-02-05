Evento de kickboxing promete grandes lutas em ginásio na Serra

Não vai faltar emoção e bons combates para o morador da Serra neste final de semana. O International Fighter’s Meeting Verão 2021 acontece neste sábado (06), no Ginásio Municipal de Esportes de Barcelona, a partir das 19h.

O evento terá um card de 11 lutas, contendo um duelo feminino de exibição e dois Grand Prix, com destaque para o GP inédito de Full Contact Sub-18. O evento também tem o bojetivo de possibilitar que atletas consigam apoio para disputar competiçõesem nível nacional e internacional. Atualmente, o Espírito Santo é um grande celeiro de atletas com importantes títulos em todas as modalidades do Kickboxing no Brasil e no mundo, o que incentiva o crescimento do esporte no Estado.