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Luta em pé

Confira os resultados do 10º Fighter's Meeting de Kickboxing

Com muitos confrontos de tirar o fôlego e nocautes, o evento de kickboxing agitou a noite do último sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 17:50

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 17:50

Com 11 lutas contagiantes e dois nocautes, a 10ª edição do Figthers Meeting agitou a noite de sábado da Praia do Canto. O destaque para o melhor nocaute da noite foi para o atleta da equipe Vitória Fighter, Elisson Pereira. Teve ainda a grande vitória por nocaute técnico de Fernando Japão Campos, que se sagrou campeão estadual pro peso pesado. 
Resultados
LUTA 01: Boxe até 40 kg  campeão: Kevin Ribeiro (R Boxe)
LUTA 02: Low Kicks até 60 kg  campeão: Lucas Alves (Vitória Fighter)
LUTA 03: Boxe até 69 kg  campeão: Pablo Porto (CT Mult Fight)
LUTA 04: Low Kicks Feminino até 65kg  campeã: Maria Fernanda Vilela (KFW)
LUTA 05: Full Contact até 70 kg  campeão: Jonatha Santos (KFW)
LUTA 06: Low Kicks até 73 kg  campeão: Kevin Rosário (CT Sede)
LUTA 07: Low Kicks até 80 kg  campeão: Petrus Lords (Vitória Fighter)
LUTA 08: Low Kicks acima 94 kg (pesado)  campeão por nocaute no 2º round: Elisson Pereira (Vitória Fighter)
LUTA 09: Low Kicks até 73 kg  campeão: Guilherme Santos (Vitória Fighter)
LUTA 10: K1 Rules até 52 kg  campeã WO: Fabiana Santos (Força Fight)  Título latino-americano IKTA
LUTA 11: Low Kicks acima 94 kg (pesado)  campeão por nocaute Técnico no 1º round: Fernando Japão Campos (CT Mestre Nilson)
 

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