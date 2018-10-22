Confira os resultados do 10º Fighter's Meeting de Kickboxing

Com 11 lutas contagiantes e dois nocautes, a 10ª edição do Figthers Meeting agitou a noite de sábado da Praia do Canto. O destaque para o melhor nocaute da noite foi para o atleta da equipe Vitória Fighter, Elisson Pereira. Teve ainda a grande vitória por nocaute técnico de Fernando Japão Campos, que se sagrou campeão estadual pro peso pesado.