Confira os resultados do 10º Fighter's Meeting de Kickboxing

Com 11 lutas contagiantes e dois nocautes, a 10ª edição do Figthers Meeting agitou a noite de sábado da Praia do Canto. O destaque para o melhor nocaute da noite foi para o atleta da equipe Vitória Fighter, Elisson Pereira. Teve ainda a grande vitória por nocaute técnico de Fernando Japão Campos, que se sagrou campeão estadual pro peso pesado.
Resultados
LUTA 01: Boxe até 40 kg campeão: Kevin Ribeiro (R Boxe)
LUTA 02: Low Kicks até 60 kg campeão: Lucas Alves (Vitória Fighter)
LUTA 03: Boxe até 69 kg campeão: Pablo Porto (CT Mult Fight)
LUTA 04: Low Kicks Feminino até 65kg campeã: Maria Fernanda Vilela (KFW)
LUTA 05: Full Contact até 70 kg campeão: Jonatha Santos (KFW)
LUTA 06: Low Kicks até 73 kg campeão: Kevin Rosário (CT Sede)
LUTA 07: Low Kicks até 80 kg campeão: Petrus Lords (Vitória Fighter)
LUTA 08: Low Kicks acima 94 kg (pesado) campeão por nocaute no 2º round: Elisson Pereira (Vitória Fighter)
LUTA 09: Low Kicks até 73 kg campeão: Guilherme Santos (Vitória Fighter)
LUTA 10: K1 Rules até 52 kg campeã WO: Fabiana Santos (Força Fight) Título latino-americano IKTA
LUTA 11: Low Kicks acima 94 kg (pesado) campeão por nocaute Técnico no 1º round: Fernando Japão Campos (CT Mestre Nilson)