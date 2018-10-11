Capixabas vencem seletiva de Kickboxing e garantem vaga no WGP

Os atletas Leonardo Correia e Iury Souza, da academia Coliseu Fight Club, no Bairro República, venceram a seletiva realizada no dia 6 de outubro no Espírito Santo para definir os novos lutadores que fariam parte do plantel do WGP, o maior evento de Kickboxing da América Latina.

"Não dá nem pra descrever a sensação. É muita felicidade, é ver nosso trabalho sendo recompensado, muito esforço, muita dedicação. A gente tá chegando num evento enorme e estamos mostrando nosso valor, essas vitórias mostraram nossa capacidade", comemorou Leonardo.

Com apenas 19 e 18 anos respectivamente, Leonardo e Iury, apesar da pouca idade, demonstraram experiência e habilidade para superar as lutas que fizeram na seletiva. Leonardo venceu Patrick Santos e Hamyres Santos na categoria até 60 kg, enquanto Iury superou Mateus Felix e Jonas Coelho na categoria até 71.8kg.

Iury, á direita, superou e Jonas Coelho na categoria até 71.8kg Crédito: Acervo pessoal

Pai de Iury e padrinho de Leonardo, o mestre Dênis Souza, que comanda a academia Coliseu, se mostrou muito empolgado com a vitória da dupla. "Vencemos tudo! O evento foi um grande sucesso para nós, e me dá um orgulho enorme de ver os garotos chegando no WGP. Agora é aguardar a oportunidade de lutar num evento da WGP e trabalhar para conquistar ainda mais coisas", destacou o mestre, que já tinha o filho mais velho - Dênis Júnior - no WGP.

Ainda não há uma posição oficial de quando os jovens capixabas lutarão na WGP, mas há expectativa de que ambos lutem ainda esse ano, possivelmente em dezembro. O próximo evento da WGP Kickboxing será no final deste mês (dia 27) em São Bernardo do Campo, São Paulo. A WGP Kickboxing ainda não definiu o card ou local para eventos após essa data.