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Esquiva Falcão convida Whindersson Nunes para treinos no ES

O capixaba vice-campeão olímpico em Londres 2012 usou as redes sociais para chamar o humorista para uma sessão de treinos no Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:56
Montagem com as fotos de Esquiva Falcão, à direita, e Whindersson Nunes, à esquerda
Esquiva Falcão convidou Whindersson Nunes para treinos de boxe no ES Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Depois do embate contra o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas, o Popó, o humorista Whindersson Nunes parece mesmo querer continuar a aventura pelo mundo da luta. E se depender de um capixaba, a empreitada do Whind pode acabar vindo parar no Espírito Santo.
Vice-campeão olímpico de boxe, o capixaba Esquiva Falcão convidou Whindersson para uma sessão de treinos na terra da moqueca. Em seu perfil oficial no Twitter, Esquiva falou que os dois podem fazer um sparring - forma como boxeadores chamam o treino da luta - juntos no Estado e disse também que vai até São Paulo para praticar com o humorista.
A interação aconteceu depois que Whindersson respondeu um tweet de Esquiva, que parabenizava o humorista e Popó pela luta de exibição que aconteceu no último domingo (30).
"Posso ir no ES fazer um sparring e fazer a onda irmão, com certeza! Tô com você!", publicou Whindersson.
Esquiva, inclusive, fez a luta de abertura do confronto entre Whindersson Nunes e Popó, em Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina. O capixaba nocauteou o ex-BBB Yuri Fernandes no último round, depois de prometer "não machucá-lo muito".

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