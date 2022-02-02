Esquiva Falcão convida Whindersson Nunes para treinos no ES

Esquiva Falcão convidou Whindersson Nunes para treinos de boxe no ES Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Vice-campeão olímpico de boxe, o capixaba Esquiva Falcão convidou Whindersson para uma sessão de treinos na terra da moqueca. Em seu perfil oficial no Twitter, Esquiva falou que os dois podem fazer um sparring - forma como boxeadores chamam o treino da luta - juntos no Estado e disse também que vai até São Paulo para praticar com o humorista.

Pode colar aqui que vamos fazer um lindo de um sparring ??????

Avisa quando você voltar que vou em SP também treinar com você https://t.co/jLqSPT7FUD — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 1, 2022

A interação aconteceu depois que Whindersson respondeu um tweet de Esquiva, que parabenizava o humorista e Popó pela luta de exibição que aconteceu no último domingo (30).

"Posso ir no ES fazer um sparring e fazer a onda irmão, com certeza! Tô com você!", publicou Whindersson.

Posso ir no ES fazer um sparring e fazer a onda irmão, com certeza! Tô com vc! — Whindersson (@whindersson) February 1, 2022