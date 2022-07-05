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Danos morais

Entidades pedem R$ 10 milhões em indenização por falas racistas de Piquet

Vídeo de entrevista concedida em 2021 continua gerando repercussão e repressão ao ex-piloto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2022 às 10:16

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 10:16

Vídeo publicado no YouTube divulgou fala racista de Nelson Piquet
Além de fala racista, Piquet também usou termos homofóbicos na entrevista Crédito: Richard Jonkman / Flickr
Quatro entidades entraram com uma ação civil pública contra o ex-piloto Nelson Piquet pelas falas racistas e homofóbicas ao falar do piloto inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1. Elas pedem indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.
O advogado Marlon Reis afirmou que Piquet não ofendeu apenas Hamilton, mas a toda a coletividade e os valores de inclusão e diversidade. "A resposta de Hamilton foi elegante e precisa, um chamado para a ação contra todos os tipos de discriminação", disse o advogado, que representa a Aliança Nacional LGBTI+, Abrafh, Educafro e o Centro Santo.
O Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Toni Reis, disse que é preciso lutar contra o racismo, que é primo irmão da LGBTIfobia. "Temos que enfrentar todas as formas de discriminação com base na interseccionalidade das pessoas. Juntos venceremos contra a LGBTIfobia, o racismo e outras formas de discriminação."
O ex-piloto usou termos racistas em uma entrevista concedida ao jornalista Ricardo Oliveira, em 2021, mas o vídeo voltou a circular nas redes no final de junho e vem causando polêmica. Piquet analisa um acidente no Grande Prêmio da Inglaterra entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Em determinado momento, o ex-piloto chama o inglês heptacampeão mundial de Fórmula 1 de "neguinho".

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Piquet criticou Hamilton por não ter tirado o pé logo na primeira volta do GP da Inglaterra na curva Copse, uma das mais famosas de Silverstone. O fato aconteceu em julho do ano passado, quando os dois disputavam a liderança da competição. Piquet, que é sogro de Verstappen, namorado da filha Kelly, acusou o inglês de ter feito uma "pu** sacanagem".
Ele ainda comparou a batida dos carros com a confusão que tinha acontecido com Ayrton Senna e Alain Prost na largada do Grande Prêmio do Japão em 1990. "O neguinho meteu o carro e não deixou [o outro piloto desviar]". O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se fu* [ Verstappen].Fez uma pu** sacanagem", disparou Piquet.

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