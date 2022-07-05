Entidades pedem R$ 10 milhões em indenização por falas racistas de Piquet

Além de fala racista, Piquet também usou termos homofóbicos na entrevista Crédito: Richard Jonkman / Flickr

Quatro entidades entraram com uma ação civil pública contra o ex-piloto Nelson Piquet pelas falas racistas e homofóbicas ao falar do piloto inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1. Elas pedem indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.

O advogado Marlon Reis afirmou que Piquet não ofendeu apenas Hamilton, mas a toda a coletividade e os valores de inclusão e diversidade. "A resposta de Hamilton foi elegante e precisa, um chamado para a ação contra todos os tipos de discriminação", disse o advogado, que representa a Aliança Nacional LGBTI+, Abrafh, Educafro e o Centro Santo.

O Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Toni Reis, disse que é preciso lutar contra o racismo, que é primo irmão da LGBTIfobia. "Temos que enfrentar todas as formas de discriminação com base na interseccionalidade das pessoas. Juntos venceremos contra a LGBTIfobia, o racismo e outras formas de discriminação."

O ex-piloto usou termos racistas em uma entrevista concedida ao jornalista Ricardo Oliveira, em 2021, mas o vídeo voltou a circular nas redes no final de junho e vem causando polêmica. Piquet analisa um acidente no Grande Prêmio da Inglaterra entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Em determinado momento, o ex-piloto chama o inglês heptacampeão mundial de Fórmula 1 de "neguinho".

Piquet criticou Hamilton por não ter tirado o pé logo na primeira volta do GP da Inglaterra na curva Copse, uma das mais famosas de Silverstone. O fato aconteceu em julho do ano passado, quando os dois disputavam a liderança da competição. Piquet, que é sogro de Verstappen, namorado da filha Kelly, acusou o inglês de ter feito uma "pu** sacanagem".