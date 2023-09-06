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Vela

Em seu aniversário, Capital recebe a 68ª edição Taça Cidade de Vitória

Torneio é um dos mais tradicionais do esporte no Espírito Santo e acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2023 às 18:56

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 18:56

Taça Cidade de Vitória acontece neste feriado, nas águas da Praia de Camburi
Taça Cidade de Vitória acontece neste feriado, nas águas da Praia de Camburi Crédito: Cesar Sartorio Pereira
Os amantes da Vela tem encontro marcado no Iate Clube do Espírito Santo (Ices). Nos dias 7, 8 e 9 de setembro acontece a 68° edição da Taça Cidade de Vitória, uma das regatas mais tradicionais do calendário do esporte no Estado. o mar da capital capixaba vai ganhar vida com a segunda parte dessa competição, voltada às classes de monotipo e windsurf. A largada acontece na Praia de Camburi às 12h, e a expectativa é reunir cerca de 25 barcos.
Para Fabiano Pereira, comodoro do Iate Clube, esse tipo de competição é a marca do comprometimento do clube com os esportes náuticos. “A promoção do esporte faz parte da identidade do Iate Clube e a Taça Cidade de Vitória é parte disso: uma competição tradicional e que homenageia a nossa Capital”, afirma o comodoro.
Criada em 1948 com o objetivo de homenagear a cidade de Vitória pelo seu aniversário, celebrado neste dia 8 de setembro, a Taça Cidade de Vitória é hoje uma das regatas mais importantes do Espírito Santo.
No final de semana anterior, dias 2 e 3 de setembro, foi a vez da Classe Oceano lutar pela Taça. A premiação das duas fases da Taça Cidade de Vitória acontece no sábado, 9 de setembro, ao final da competição.

Resultados da primeira fase

  • 1° Lugar Classe RGS I: Veleiro EDDIE - Comandante Andre Pimentel
  • 1° Lugar Classe RGS II: Veleiro NAMASTÊ I - Comandante Henrique Pradal
  • 1° Lugar Classe Bico de Proa: Veleiro AVENTUREIRO 3M - Comandante Rodrigo Stephan

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