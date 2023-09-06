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Bia Haddad leva virada nas duplas e perde nas quartas do US Open

Brasileira e a belarussa Victoria Azarenka foram derrotadas nesta quarta-feira (6) pela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2023 às 17:06

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 17:06

Bia Haddad e a belarussa Victoria Azarenka estão eliminadas do US Open
Bia Haddad e a belarussa Victoria Azarenka estão eliminadas do US Open Crédito: Twitter/Reprodução
Não será desta vez que uma semifinal de Grand Slam terá um duelo brasileiro. Nesta quarta-feira, Beatriz Haddad Maia e a experiente belarussa Victoria Azarenka levaram uma dura virada da alemã Laura Siegemund e da russa Vera Zvonareva, pelas quartas de final da chave de duplas feminina. Siegemund e Zvonareva venceram por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/4, em 3h12min.
Se tivesse vencido, Bia faria um duelo brasileiro com Luisa Stefani na semifinal. Luisa forma parceria com a americana Jennifer Brady neste US Open. E buscou sua vaga na semifinal, na terça-feira, repetindo a campanha de 2021, quando sofreu grave lesão no joelho direito e precisou deixar a partida da semifinal numa cadeira de rodas.
Nesta quarta, o primeiro set entre Bia/Azarenka e Siegemund/Zvonareva foi marcado pela irregularidade das duplas em seus games de serviço. Foram cinco quebras no total, três delas para a dupla de Bia. As dificuldades no saque ficaram evidentes no 12º game, quando a parceria rival oscilou demais e entregou o set com uma dupla falta.
Depois de sair na frente, Bia e Azarenka tiveram dificuldades para conter a reação das adversárias. A alemã e a russa faturaram uma quebra precoce e abriram 3/1. A brasileira e a belarussa reagiram, venceram três games em sequência e viraram para 4/3. No entanto, as rivais não desanimaram e voltaram a buscar uma quebra no 11º game, encaminhando o segundo set.
O terceiro set contou com roteiro semelhante ao segundo, ao menos nos primeiros games. Siegemund e Zvonareva abriram 3/1, se defenderam bem nos games seguintes e, apesar das boas chances de Bia e Azarenka, sustentaram a vantagem no placar até fecharem o set e o jogo.
Apesar da derrota, Bia registrou sua melhor campanha no US Open. E sua segunda melhor trajetória num Grand Slam na chave de duplas. Atrás apenas do vice-campeonato do Aberto da Austrália do ano passado.

Número 1 do mundo avança

Garantida como a nova número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka avançou à semifinal da chave de simples, nesta quarta-feira. Ela superou com facilidade a chinesa Zheng Qinwen (23ª cabeça de chave) por 6/1 e 6/4, em 1h13min.
Com o resultado, Sabalenka confirma presença e sua quinta semifinal consecutiva de Grand Slam. Nesta temporada, ela foi a campeã do Aberto da Austrália e alcançou as semifinais tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a checa Marketa Vondrousova e a americana Madison Keys.
A outra semifinal será disputada entre a americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova.

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