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E-Taça EDP 2021: acompanhe os últimos jogos da fase de grupos

Este domingo (7) será de definições nos grupos G e H masculinos e no grupo D feminino; todas as partidas são transmitidas ao vivo em A Gazeta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 nov 2021 às 10:18

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 10:18

ARENA 1

Masculino
  • Andorinhas x Residencial Vista do Mestre - 1ª rodada
  • Residencial Vista do Mestre x Gurigica - 2ª rodada
  • Barra do Jucu x Residencial Vista do Mestre - 3ª rodada
  • Residencial Vista do Mestre x Andorinhas - 4ª rodada
  • Residencial Vista do Mestre x Barra do Jucu - 6ª rodada

ARENA 2

Masculino
  • Barra do Jucu x Gurigica - 1ª rodada
  • Barra do Jucu x Andorinhas - 2ª rodada
  • Gurigica x Andorinhas - 3ª rodada
  • Gurigica x Barra do Jucu - 4ª rodada
  • Andorinhas x Gurigica - 6ª rodada

ARENA 3

Feminino
  • Residencial Vista do Mestre x Nova Esperança - 1ª rodada
  • Nova Esperança x Normília da Cunha - 3ª rodada
  • Residencial Vista do Mestre x Normília da Cunha - 5ª rodada
Masculino
  • Gurigica x Residencial Vista do Mestre - 5ª rodada

ARENA 4

Feminino
  • Normília da Cunha x Residencial Vista do Mestre - 1ª rodada
  • Nova Esperança x Residencial Vista do Mestre - 3ª rodada
  • Normília da Cunha x Nova Esperança - 5ª rodada
Masculino
  • Andorinhas x Barra do Jucu - 5ª rodada

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