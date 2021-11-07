E-Taça EDP 2021: acompanhe os últimos jogos da fase de grupos

ARENA 1
Masculino
- Andorinhas x Residencial Vista do Mestre - 1ª rodada
- Residencial Vista do Mestre x Gurigica - 2ª rodada
- Barra do Jucu x Residencial Vista do Mestre - 3ª rodada
- Residencial Vista do Mestre x Andorinhas - 4ª rodada
- Residencial Vista do Mestre x Barra do Jucu - 6ª rodada
ARENA 2
Masculino
- Barra do Jucu x Gurigica - 1ª rodada
- Barra do Jucu x Andorinhas - 2ª rodada
- Gurigica x Andorinhas - 3ª rodada
- Gurigica x Barra do Jucu - 4ª rodada
- Andorinhas x Gurigica - 6ª rodada
ARENA 3
Feminino
- Residencial Vista do Mestre x Nova Esperança - 1ª rodada
- Nova Esperança x Normília da Cunha - 3ª rodada
- Residencial Vista do Mestre x Normília da Cunha - 5ª rodada
Masculino
- Gurigica x Residencial Vista do Mestre - 5ª rodada
ARENA 4
Feminino
- Normília da Cunha x Residencial Vista do Mestre - 1ª rodada
- Nova Esperança x Residencial Vista do Mestre - 3ª rodada
- Normília da Cunha x Nova Esperança - 5ª rodada
Masculino
- Andorinhas x Barra do Jucu - 5ª rodada