Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogo de gerações

Djokovic faz jogo de alto nível e supera Alcaraz no Australian Open

Sérvio de 37 anos chega pela 50ª vez a uma semi de Grand Slam em busca do 11° título de Melbourne
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 13:50

 Deu Novak Djokovic no grande duelo das quartas de final do Australian Open, finalizado já na madrugada australiana de quarta-feira (22). O sérvio de 37 anos derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, de 21, e continuou sua caminhada na tentativa de erguer pela 11ª vez o troféu do Grand Slam disputado em Melbourne.
Djokovic comemora em jogo contra Alcaraz no Australian Open Crédito: Foto: Reuters/Folhapress
Atual número sete no ranking masculino, ele superou dores na perna esquerda para chegar ao triunfo de virada sobre o número três do mundo. Com um tênis de alto nível na Rod Laver Arena, no Melbourne Park, fechou a partida em 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, em três horas e 37 minutos.
O próximo compromisso do craque será contra o alemão Alexander Zverev, segundo na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O outro lado da chave terá as quartas de final realizadas na quinta-feira da Austrália, com os embates Jannik Sinner (ITA) x Alex de Minaur (AUS) e Ben Shelton (EUA) x Lorenzo Sonego (ITA).
Djokovic agora tem vantagem de 5 a 3 nos confrontos com Alcaraz, sua vítima também na final dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. E está a dois jogos de estabelecer o recorde absoluto em títulos da série Grand Slam, que reúne os quatro principais do tênis. Hoje, ele tem 24, mesmo número obtido pela australiana Margaret Court entre os anos 1960 e 1970.
O sérvio chamou durante toda a partida o público, com quem tem uma relação calorosa, para o bem e para o mal. Deportado da Austrália em 2022 por não ter se vacinado contra a Covid-19, ele não gostou de piadas de um jornalista local e se recusou a conceder entrevista ao fim de seu jogo anterior, nas quartas de final. Desta vez, foram só aplausos.

Veja Também

Manchester City anuncia contratação de Vitor Reis por 4 anos

Seleção pode repetir preparação e ficar em Orlando antes da Copa do Mundo

Confira as informações de ingressos para Madureira x Fluminense no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Austrália Novak Djokovic Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados