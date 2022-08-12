Desafio de Futsal quer reforçar e ampliar o espaço da mulher no esporte

Equipes femininas buscam mais espaço e visibilidade no esporte capixaba Crédito: Rafael Lopes

Neste sábado (13), às 19h, as seleções de futsal feminino de Cariacica e de Serra irão se enfrentar no ginásio da Sesport, em Bento Ferreira, em busca de promoção de mais espaços para as mulheres no esporte, principalmente no futebol. Pelo lado da Serra, a equipe da Associação Esportiva União será a base do município. Já pelo lado de Cariacica, atletas de três projetos esportivos formarão a base da seleção municipal: Mundo Moderno Futsal, Ufes e Seleção Capixaba de Futebol de Advogadas.

O treinador da seleção de Cariacica será o professor Carlos Henrique, que comandou a equipe da Ufes no último campeonato universitário e atualmente é o treinador da seleção capixaba de futebol das Advogadas. “O futebol feminino é uma realidade que precisa ser reforçada todos os dias e que ultrapassa gerações. Tanto é que temos uma atleta do Mundo Moderno, que tem 17 anos, e uma goleira, que é da Seleção das Advogadas, que tem 42 anos. São gerações distintas, mas que lutam pela mesma causa”, disse o treinador.

Raquel Almeida, advogada, faz parte da seleção capixaba que vai disputar o brasileiro da categoria, e já estudou no Mundo Moderno, acredita que será uma experiência muito especial. “Eu tenho um carinho muito grande pela minha formação, principalmente pelo tempo que passei no Mundo Moderno. E hoje, já formada e atuando profissionalmente, fico feliz de poder continuar jogando e tendo experiências esportivas relevantes, como é estar na seleção do meu Estado numa competição nacional e agora representar meu município nesse desafio”.

Já Rayanne Cavalcanti, de apenas 17 anos, atual campeã estadual estudantil e terceiro lugar no brasileiro estudantil série prata, o melhor deste desafio é estar competindo entre as melhores do seu Estado. “Eu amo futebol e amo as oportunidades esportivas que tenho recebido. E fico muito feliz de poder estar participando de um desafio como esse, e estar jogando entre pessoas que admiro. Quero aproveitar o máximo e também mostrar que posso seguir atuando na categoria adulta”.

Para Samara Furtado, uma das incentivadoras do projeto, este momento é de criar possibilidades dentro do esporte. “Só no último ano eu participei diretamente de três projetos e que, por razões distintas, não tiveram sequência. Isso acende um alerta enorme para nós, principalmente considerando o naipe feminino. Porque é a regularidade que vai fazer nosso Estado evoluir nesta categoria e criar oportunidades de trabalho e de espaço esportivo para outras meninas e mulheres. Então, já estamos fomentando uma Liga Estadual de Clubes, uma Liga Universitária e também uma Liga de Advogadas no Futebol. Estamos trabalhando e confiando nesse processo”, diz Samara.

AS SELEÇÕES

CARIACICA: Alessandra; Gabi Rangel; Samara; Hane; Klayane; Ananda; Raquel; Juliana; Rayanne; Giullya; Rafa Paixão; Edlaine; Ariane Deize

Técnico: Carlos Henrique





Alessandra; Gabi Rangel; Samara; Hane; Klayane; Ananda; Raquel; Juliana; Rayanne; Giullya; Rafa Paixão; Edlaine; Ariane Deize Técnico: Carlos Henrique SERRA: Mikaela; Ester; Josiane; Duda; Suzana; Letícia; Kaylani; Gege; Laura; Inara; Ingrid; Ana Carla;

Técnico Fábio Silva



A PARTIDA