Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogos Universitários

Delegação capixaba embarca para disputa do Jubs Praia no Rio de Janeiro

Competição conta com equipes universitárias de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2024 às 15:34

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 15:34

Capixabas embarcam para disputa do Jubs Praia
Delegação capixaba embarca para disputa do Jubs Praia, no Rio de Janeiro Crédito: Vitor Nicchio
Setenta e sete atletas do Espírito Santo viajam, nesta segunda-feira (19), para o Rio de Janeiro (RJ), onde disputam a edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia). A delegação completa contará com 92 pessoas, somando ainda treinadores e staffs. Segunda principal competição universitária do País, o torneio vai reunir mais de dois mil atletas de todo o Brasil na Cidade Maravilhosa até o próximo domingo (25).
Com a segunda maior delegação do torneio, os capixabas participarão das 12 modalidades em disputa: Águas Abertas, Basquete 3×3, Beach Hand, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Wrestling, Cross Training, Futevôlei, Skate, Surf, Vôlei de Praia (duplas) e Vôlei de Praia (4×4 misto). 
“Estamos muito felizes e é motivo de orgulho a quantidade de atletas que estamos levando para o Jubs Praia. Isso mostra como o Espírito Santo, cada vez mais, tem crescido e se fortalecido no esporte universitário”, conta Gustavo Amorim, presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).
Durante a competição, o Espírito Santo será representado por atletas de 10 instituições de ensino superior: Ufes, Multivix, UVV, Estácio de Sá, FDV, Unisales, Ifes, Unesc, Fucape e Unigrande.

Retrospecto

No ano passado, na edição realizada em São Luís (MA), a delegação capixaba terminou o Jubs Praia com sete medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze, seu melhor resultado na história. Atual campeão brasileiro, o beach soccer masculino vai ao torneio para defender o título e buscar o bicampeonato. Na modalidade, o Estado será novamente representado pela Multivix.

Veja Também

Rebeca Andrade não garante presença em Los Angeles: 'Talvez pare antes da Biles'

Cebolinha passa por cirurgia após sofrer rompimento no tendão de Aquiles

Sóbria, mãe de Simone Biles quer pedir perdão à filha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados