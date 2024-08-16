Delegação capixaba embarca para disputa do Jubs Praia, no Rio de Janeiro Crédito: Vitor Nicchio

Setenta e sete atletas do Espírito Santo viajam, nesta segunda-feira (19), para o Rio de Janeiro (RJ), onde disputam a edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia). A delegação completa contará com 92 pessoas, somando ainda treinadores e staffs. Segunda principal competição universitária do País, o torneio vai reunir mais de dois mil atletas de todo o Brasil na Cidade Maravilhosa até o próximo domingo (25).

Com a segunda maior delegação do torneio, os capixabas participarão das 12 modalidades em disputa: Águas Abertas, Basquete 3×3, Beach Hand, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Wrestling, Cross Training, Futevôlei, Skate, Surf, Vôlei de Praia (duplas) e Vôlei de Praia (4×4 misto).

“Estamos muito felizes e é motivo de orgulho a quantidade de atletas que estamos levando para o Jubs Praia. Isso mostra como o Espírito Santo, cada vez mais, tem crescido e se fortalecido no esporte universitário”, conta Gustavo Amorim, presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).

Durante a competição, o Espírito Santo será representado por atletas de 10 instituições de ensino superior: Ufes, Multivix, UVV, Estácio de Sá, FDV, Unisales, Ifes, Unesc, Fucape e Unigrande.

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