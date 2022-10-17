De volta à NBA! Capixaba Didi deixa o Franca e acerta com o Cleveland Cavaliers

Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira em 2022 Crédito: Reprodução / Twitter @AmeriCup

O jogador capixaba de basquete Didi Louzada está e volta à NBA . O ala-armador, que foi apresentado recentemente no Sesi Franca, nem vestirá a camisa do clube paulista nesta temporada, pois acertou sua ida para o Cleveland Cavaliers, equipe onde outro capixaba já brilhou: Anderson Varejão.

O ala recebeu nesta semana uma proposta do Cleveland Cavaliers, e em anúncio divulgado nas redes sociais, se despediu do basquete brasileiro. No contrato com o Sesi, uma cláusula libera Didi em caso de propostas internacionais.

Didi deve iniciar sua atividades na equipe disputando a G-League (divisão de desenvolvimento da NBA) com o Cleveland Charge, afiliado do Cavs, e eventualmente, o capixaba terá oportunidades com o elenco principal.

Didi Louzada está de volta à NBA! Neste final de semana, o atleta recebeu o convite para retornar à maior liga de basquete do mundo.



Como equipe formadora, o Sesi Franca Basquete se sente imensamente feliz por mais essa conquista do atleta,+ pic.twitter.com/hIgwEvpShQ — Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) October 17, 2022

Didi esteve na seleção brasileira na recente disputa da AmeriCup, a Copa América do Basquete, e foi vice campeão com o elenco que voltou a figurar entres os três primeiros colocados depois de 11 anos.