De volta à NBA! Capixaba Didi deixa o Franca e acerta com o Cleveland Cavaliers

O jogador capixaba de basquete Didi Louzada está e volta à NBA. O ala-armador, que foi apresentado recentemente no Sesi Franca, nem vestirá a camisa do clube paulista nesta temporada, pois acertou sua ida para o Cleveland Cavaliers, equipe onde outro capixaba já brilhou: Anderson Varejão.
O ala recebeu nesta semana uma proposta do Cleveland Cavaliers, e em anúncio divulgado nas redes sociais, se despediu do basquete brasileiro. No contrato com o Sesi, uma cláusula libera Didi em caso de propostas internacionais.
Didi deve iniciar sua atividades na equipe disputando a G-League (divisão de desenvolvimento da NBA) com o Cleveland Charge, afiliado do Cavs, e eventualmente, o capixaba terá oportunidades com o elenco principal.
Didi esteve na seleção brasileira na recente disputa da AmeriCup, a Copa América do Basquete, e foi vice campeão com o elenco que voltou a figurar entres os três primeiros colocados depois de 11 anos.
O retorno à NBA ocorre a menos de dois meses de sua dispensa do Portland Trail Blazers, onde fez sete jogos e apenas 5 pontos durante a temporada regular da liga americana. Posteriormente, o capixaba conquistou o título da Summer League com a equipe do Oregon.