Prime Video vai transmitir jogos da NBA no Brasil na temporada 2022-2023

Plataforma vai exibir até 87 partidas durante a temporada Crédito: Reprodução / mpcrio.com

A National Basketball Association (NBA) e a Amazon anunciaram nesta segunda-feira (17), um acordo de longo prazo para a transmissão jogos da NBA ao vivo exclusivamente no Prime Video no Brasil. O Prime Video transmitirá ao vivo até 87 jogos da temporada regular da NBA no país durante a temporada 2022-2023 da liga, que começa nesta terça-feira (18) quando o Boston Celtics recebe o Philadelphia 76ers (20h30min / Brasília) e o Los Angeles Lakers visitam o Golden State Warriors, atual campeão da NBA, às 23 horas.

O Prime Video transmitirá até quatro jogos exclusivos da NBA por semana às terças e quintas-feiras durante a temporada regular 2022-2023, além de até 24 jogos de Playoffs e uma ampla variedade de conteúdo original da NBA ao longo da temporada, incluindo pré e pós – programas de jogos, programas semanais com destaques, análises e notícias, jogos clássicos e outras programações apresentadas por celebridades e influenciadores locais. Com comentários ao vivo em português de locutores locais e talentos no ar, os jogos ao vivo e a programação da NBA estarão disponíveis como parte de uma assinatura Prime Video no Brasil.

"Estamos incrivelmente empolgados em expandir nosso relacionamento com a NBA e dar aos fãs brasileiros de basquete acesso a jogos ao vivo da NBA e outros conteúdos emocionantes da NBA", disse Marie Donoghue, vice-presidente de Global Sports Video da Amazon.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com o Prime Video e construir nosso compromisso de longa data de entregar jogos e conteúdo da NBA aos fãs no Brasil nos dispositivos e plataformas que eles mais usam", disse Rafael Elia, vice-presidente de distribuição de mídia global da NBA na América Latina.

"Estamos sempre procurando maneiras inovadoras de diversificar nossa distribuição e oferecer aos fãs as melhores opções para experimentar a emoção da NBA", complementou Rafael.

A NBA atinge mais de 45 milhões de fãs no Brasil por meio de uma ampla programação, conteúdo e eventos, incluindo a ‘NBA House 2022, apresentado pela Budweiser’, que foi realizada em São Paulo durante as Finais da NBA. Durante a temporada 2021-2022, a jr. nba – o programa global de basquete juvenil da liga para meninos e meninas – alcançou mais de 3 milhões de jovens no Brasil. Além disso, existem 20 lojas de varejo com a marca NBA no Brasil, oferecendo uma variedade de produtos oficiais da liga e da equipe.