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Com simuladores esportivos e holograma de Pelé, eMuseu do Esporte chega ao ES

Projeto conta com simuladores de ponta que permitem a visitantes experimentar a sensação da prática de esportes como canoagem, snowboard, tênis de mesa e outros

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 18:13
Iniciativa visa celebrar a memória do esporte brasileiro e seu legado
Iniciativa visa celebrar a memória do esporte brasileiro e seu legado Crédito: Instagram/Reprodução
A carreata do eMuseu do Esporte chegou ao Espírito Santo. A partir da próxima quarta-feira (12), as cidades capixabas, começando por Baixo Guandu, irão receber a iniciativa, a qual a proposta é mostrar as principais conquistas do esporte brasileiro e incentivar a prática desportiva para todas as idades, em especial, entre jovens e crianças. 
A proposta da atração, já passou pelas cidades mineiras de Conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés, totalizando mais de 70 mil atendimentos. A visitação tem entrada gratuita sempre das 10h às 17h.
O projeto é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, incubada na UERJ, com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A carreta faz parte do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br), plataforma digital para a preservação da história do esporte brasileiro, de forma interativa e dinâmica.
Simuladores de canoagem, snowboard, tênis de mesa, arco e flecha, badmínton e outros esportes, são algumas das atrações do eMuseu, que também traz o Rei Pelé em holografia 3D, assim como uma camisa autografada por ele.
Já no seu entorno, durante todos os dias de visita, oferece atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades com lançamento inédito das versões do tênis de mesa e do tênis; e criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade. Como legado, em cada município visitado, a equipe do eMuseu do Esporte capacita professores, forma monitores para atendimento em eventos, gerando novas oportunidades profissionais para moradores locais.
“A carreta e suas atividades são totalmente acessíveis a deficientes visual, auditivo ou físico. Temos audiodescrição das atividades e os monitores são capacitados para esse atendimento. O esporte deve ser promovido de forma inclusiva. Além disso, todas as pessoas podem criar suas próprias coleções gratuitas no portal do eMuseu do Esporte”, explica Bianca Pena idealizadora do projeto.

eMUSEU DO ESPORTE

O eMuseu do Esporte foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte brasileiro e seu legado, em um formato inédito e colaborativo. Já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, pelas cidades que visita, busca a interação com a história local, o incentivo à prática esportiva e à inclusão.
A ideia de sua criação nasceu após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com o objetivo de se tornar um hub virtual para engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais.

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