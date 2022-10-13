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De volta para casa

Didi acerta com o SESI Franca e está de volta ao basquete brasileiro

Ala capixaba de 23 anos retorna ao Brasil após ser draftado em 2019 pelo New Orleans Pelicans, da NBA. No período, o jogador atuou no basquete australiano e foi campeão da Summer League 2022

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 18:47
Didi Louzada se destacou no Franca, onde chamou atenção do basquete americano
Didi Louzada se destacou no Franca, onde chamou atenção do basquete americano Crédito: NBB/Divulgação
Didi Louzada está de volta ao basquete brasileiro. O ala capixaba vai disputar o NBB pelo SESI Franca na temporada 2022-23. O jogador deixou o clube, onde foi revelado, em 2019, quando foi draftado pelo New Orleans Pelicans, da NBA. No período, ele disputou a Liga da Austrália, pelo Sydney Kings, e a Summer League, pelo Portland Trail Blazers, além da própria NBA, pela franquia que foi selecionado.
A primeira passagem de Didi pelo basquete brasileiro foi vencedora. Ele foi campeão Sul-Americano e vice-campeão do NBB em 2019, pelo próprio Franca. Ele chega ao clube com a experiência de disputar a maior liga do mundo.
“Estou voltando para a minha segunda casa. Aqui em Franca eu fui muito feliz, foi a equipe que me projetou, que me ajudou a chegar à Seleção Brasileira, a realizar o sonho de competir numa liga internacional e jogar na NBA. Foram três temporadas fora do país, nesse período eu ganhei experiência, melhorei o meu jogo, evoluí como atleta e é muito bom poder voltar ao Pedrocão. Voltei porque quero continuar escrevendo a minha história com essa camisa. Estou muito feliz e não vejo a hora de entrar em quadra”, afirmou Didi, que vai usar o número 35 às costas.
Pelo fato do elenco do Franca possuir jogadores da seleção, e alguns que remanesceram da época em que o jogador atuou no clube, a adaptação não deve ser difícil. A equipe tem as disputas do NBB e da Champions League das Américas nesta temporada.
“Franca tem um grupo muito forte. Alguns com quem joguei permanecem no time, como David Jackson e Lucas Dias, outros são companheiros de Seleção Brasileira, como Lucas Mariano e Georginho, e Franca vem crescendo, cada vez mais forte, ano a ano. Estou feliz por estar de volta e espero poder colaborar e conquistar muitos títulos pela equipe”, completou.

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