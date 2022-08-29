Capixaba Didi Louzada é dispensado pelos Blazers na NBA

Didi Louzada atuando pelo Portland Crédito: Bruce Ely / Trail Blazers

O capixaba Didi Louzada foi dispensado pelo Portland Trail Blazers nesta segunda-feira (29). O atleta de 23 anos disputou Summer League pela franquia, mas não rendeu o suficiente para conseguir um contrato para a temporada 22/23 da NBA. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe.

We have waived Didi Louzada.



Thanks and best of luck, Didi! ❤️https://t.co/23K3O8eFZF pic.twitter.com/DCM7GekYpv — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 29, 2022

Didi começou sua carreira jogando pela equipe de Franca, onde se destacou atuando pelo NBB, chamando a atenção dos americanos. Em 2019, foi a 35° escolha da segunda rodada do Draft, selecionado pelo New Orleans Pelicans. Mas logo na sequência foi emprestado para o Sydney Kings, da Austrália, onde jogou por duas temporadas.