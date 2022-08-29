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Capixaba Didi Louzada é dispensado pelos Blazers na NBA

Ala brasileiro de 23 anos ganhou a Summer League pelo time de Portland, mas não rendeu o suficiente para permanecer na equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2022 às 19:02

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 19:02

Didi Louzada atuando pelo portlando
Didi Louzada atuando pelo Portland Crédito: Bruce Ely / Trail Blazers
O capixaba Didi Louzada foi dispensado pelo Portland Trail Blazers nesta segunda-feira (29). O atleta de 23 anos disputou Summer League pela franquia, mas não rendeu o suficiente para conseguir um contrato para a temporada 22/23 da NBA. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe.
Didi começou sua carreira jogando pela equipe de Franca, onde se destacou atuando pelo NBB, chamando a atenção dos americanos. Em 2019, foi a 35° escolha da segunda rodada do Draft, selecionado pelo New Orleans Pelicans. Mas logo na sequência foi emprestado para o Sydney Kings, da Austrália, onde jogou por duas temporadas.
Na liga americana, o Ala não teve muito sucesso, com números discretos; são 3.9 pontos por jogo e 0.6 assistências em média. Recentemente, o brasileiro se sagrou campeão da Summer League, atuando pela equipe de Portland, aumentando sua expectativa de conseguir um contrato, que não foi correspondida.

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