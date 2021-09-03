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Novo ciclo

De olho em Paris 2024, capixaba Alison anuncia nova dupla no Vôlei de Praia

O carioca Guto Carvalhaes, atual vice-campeão brasileiro, fará a dupla com o Mamute que buscará uma vaga nas próximas Olimpíadas

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:31

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 set 2021 às 13:31
Olimpíadas
Alison anunciou Guto Carvalhaes como seu novo parceiro para buscar a vaga em Paris 2024 Crédito: Vitor Jubini
Três dias após anunciar o fim da dupla com o paraibano Álvaro Filho, o capixaba Alison Ceruti anunciou sua nova parceria. Trata-se do carioca Guto Carvalhaes. E a nova equipe já tem data e evento pra estrear: a etapa de abertura do Circuito Brasileiro 2021-2022, entre os próximos dias 24 e 26 na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no Rio de Janeiro.
Alison elogiou o novo parceiro, que é o atual vice-campeão brasileiro da modalidade. O Mamute classificou Guto como um jogador habilidoso, talentoso e valorizou sua capacidade defensiva. Além disso, destacou também os títulos conquistados pelo carioca.
"Guto é um jogador de muito talento, extremamente habilidoso, um dos melhores jogadores de defesa do mundo e sua regularidade dá muita consistência ao jogo. É um atleta que se acostumou a ganhar títulos na base e que vem conquistando, ano a ano, o seu espaço no cenário internacional. Aos poucos nosso time vai ganhar forma, é preciso paciência e muito trabalho. Motivação não vai faltar", disse.
Álvaro Filho e Alison nas quartas de final do vôlei de praia
Álvaro FIlho e Alison formaram uma das duplas brasileiras nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Crédito: Vitor Jubini
Guto, por sua vez, chamou Alison de ídolo e se disse feliz e empolgado com a nova fase da carreira. O carioca afirmou que já mira as Olimpíadas de Paris, em 2024, e contou querer absorver ao máximo da parceria com o medalhista olímpico de ouro no Rio de Janeiro em 2016 e de prata em Londres 2012.
"Venho me preparando há algum tempo para esse ciclo de Paris. Acho que construí um caminho muito importante ao lado do Arthur. Jogamos um ano juntos e acho que somamos muito um ao outro, foi um período importante. Agora terei a oportunidade de escrever uma nova história ao lado de um cara que também é um ídolo para mim. Espero conseguir absorver tudo que for possível dele e também ajudá-lo no que estiver ao meu alcance. Tenho o sonho de disputar as Olimpíadas e vamos buscar os melhores resultados possíveis juntos. Estou muito feliz e empolgado com essa nova fase da minha carreira", argumentou.

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