Nadadora do Álvares Cabral, Mariana Gesteira conquista bronze em Tóquio

Mariana Gesteira conquistou o bronze na prova dos 100m livre S9 Crédito: CPB/Divulgação

O Espírito Santo garantiu mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A nadadora Mariana Gesteira conquistou o bronze, nesta terça-feira (31), na prova dos 100m livre S9, com tempo de 1m03s39.

Carioca de nascimento, ela mora em Vitória há um ano, onde compete pela Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência (ACPD)/Álvares Cabral e realiza seus treinamentos físicos na academia de alto rendimento da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Portadora da síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação congênita que acomete o sistema nervoso e provoca dificuldade de equilíbrio, Mariana Gesteira está em sua segunda Paralimpíada. No Rio de Janeiro, em 2016, ela foi finalista em quatro provas, mas não conseguiu chegar ao pódio. Além disso, a nadadora também conquistou oito medalhas em parapanamericanos e é atual campeã e recordista brasileira nas provas de 50m livre, 100m livre, 100m costas e 200m medley, pela Classe S10.