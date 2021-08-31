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Paralimpíadas

Nadadora do Álvares Cabral, Mariana Gesteira conquista bronze em Tóquio

A atleta completou a prova dos 100m livre S9, com tempo de 1m03s39

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:06
Mariana Gesteira conquistou o bronze na prova dos 100m livre S9
Mariana Gesteira conquistou o bronze na prova dos 100m livre S9 Crédito: CPB/Divulgação
O Espírito Santo garantiu mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A nadadora Mariana Gesteira conquistou o bronze, nesta terça-feira (31), na prova dos 100m livre S9, com tempo de 1m03s39.
Carioca de nascimento, ela mora em Vitória há um ano, onde compete pela Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência (ACPD)/Álvares Cabral e realiza seus treinamentos físicos na academia de alto rendimento da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). 

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Portadora da síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação congênita que acomete o sistema nervoso e provoca dificuldade de equilíbrio, Mariana Gesteira está em sua segunda Paralimpíada. No Rio de Janeiro, em 2016, ela foi finalista em quatro provas, mas não conseguiu chegar ao pódio. Além disso, a nadadora também conquistou oito medalhas em parapanamericanos e é atual campeã e recordista brasileira nas provas de 50m livre, 100m livre, 100m costas e 200m medley, pela Classe S10.
Em setembro do ano passado, Mariana Gesteira se mudou para o Estado, junto com a paranaense e também nadadora paralímpica Erica Rodrigues, e iniciou a preparação rumo ao Japão, sob as orientações do personal Erich Chiabai, do professor Leonardo Miglinas e de uma equipe que contava com fisiologista, médico, nutricionista e psicólogo.

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