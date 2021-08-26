Com a capixaba Patricia Pereira, Brasil vai à final no revezamento misto 4x50m

Patrícia Pereira foi a terceira brasileira a cair na água e ajudou equipe brasileira a chegar na final Crédito: CPB/Divulgação

O Brasil vai brigar por mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Com o toque capixaba da nadadora Patrícia Pereira, o quarteto brasileiro se garantiu na final do revezamento misto 4x50m livre na natação, na noite desta quarta-feira (25). Sem tempo a perder a equipe do Brasil volta à agua já na manhã desta quinta-feira (26), às 8h para lutar por um lugar no pódio.

Praticamente com sua equipe reserva na água, que foi composta por Eric Tobera, Gabriel Melone de Oliveira, Laila Abate e Patricia Pereira. O Brasil fechou a prova em 2min38s01, apenas o sexto melhor tempo das eliminatórias, mas o suficiente para chegar à grande final. A capixaba Patrícia Pereira foi responsável pela terceira perna da prova e nadou os 50m em 45s67.