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Paralimpíadas

Com a capixaba Patricia Pereira, Brasil vai à final no revezamento misto 4x50m

A nadadora foi a terceira atleta a cair na água e ajudou o quarteto brasileiro a se classificar para a disputa por medalhas

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 00:34
Patrícia Pereira
Patrícia Pereira foi a terceira brasileira a cair na água e ajudou equipe brasileira a chegar na final Crédito: CPB/Divulgação
O Brasil vai brigar por mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.  Com o toque capixaba da nadadora Patrícia Pereira, o quarteto brasileiro se garantiu na final do revezamento misto 4x50m livre na natação, na noite desta quarta-feira (25). Sem tempo a perder a equipe do Brasil volta à agua já na manhã desta quinta-feira (26), às 8h para lutar por um lugar no pódio.  
Praticamente com sua equipe reserva na água, que foi composta por Eric Tobera, Gabriel Melone de Oliveira, Laila Abate e Patricia Pereira. O Brasil fechou a prova em 2min38s01, apenas o sexto melhor tempo das eliminatórias, mas o suficiente para chegar à grande final. A capixaba Patrícia Pereira foi responsável pela terceira perna da prova e nadou os 50m em 45s67.

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Para a disputa por medalhas, que acontece na manhã desta quinta-feira, o time brasileiro que vai cair na água deve ter algumas modificações. Uma das mais experientes dessa equipe, Patrícia não deve retornar à piscina. E a maior expectativa é pela participação do multicampeão olímpico Daniel Dias.

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