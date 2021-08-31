Alison anuncia fim da dupla com Álvaro Filho e destaca "amizade e respeito"

O capixaba Alison Cerutti anunciou o fim da parceria com o paraibano Álvaro Filho no vôlei de praia. A dupla, que chegou às quartas de final das Olimpíadas de Tóquio e acabou eliminada pelos letões Plavins e Tocs, foi formada em maio de 2019 e chegou a ocupar a quarta posição no ranking mundial em 2020, mas teve o fim decretado nesta terça-feira (31).
Alison destacou a parceria com Álvaro, com quem conquistou resultados positivos como o bronze da etapa de Cancún, no México, do Circuito Mundial de 2021, além dos títulos das etapas de Kuala Lumpur, na Malásia, e Espinho, em Portugal. O Mamute ressaltou que os dois criaram uma amizade muito forte e uma relação de respeito, que vai permacener.
"O vôlei de praia se acostumou a ver duplas acabarem por brigas, por desgastes pessoais. Eu só posso agradecer ao Alvinho pelo tempo que jogamos juntos, por ter acreditado no projeto e pela oportunidade de disputarmos as Olimpíadas. Agora seremos rivais, mas apenas isso. Alvinho não é apenas um grande jogador, mas também um grande homem, um grande profissional, criamos uma amizade muito forte, uma relação de respeito e isso vai permanecer", afirmou.
Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia no Vôlei de Praia
Já Álvaro Filho ressaltou o aprendizado que teve ao lado de Alison, apontando a "experiência única" que foram as Olimpíadas de Tóquio. O paraibano completou que, após o fim da dupla, se vê como mais maduro e experiente para encarar novos desafios no esporte.
"Aprendi muito ao lado do Alison, foi um período de muitos aprendizados e uma experiência única, especial, que foi disputar as Olimpíadas. Tivemos muitas alegrias, formamos uma dupla forte, comprometida, e saio para novos desafios como um jogador diferente, mais experiente e maduro. Quero agradecer também à toda a equipe pela forma como me acolheram e por tudo que fizemos juntos. Durante esse tempo juntos, eu e Alison construímos uma amizade sólida, vivemos muitos momentos juntos, e o mais importante é o respeito que temos um pelo outro", disse.