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  • Com a capixaba Luiza Fiorese no elenco, Brasil bate o Canadá no vôlei sentado
Paralimpíadas de Tóquio

Com a capixaba Luiza Fiorese no elenco, Brasil bate o Canadá no vôlei sentado

O Brasil saiu atrás, mas virou e venceu o Canadá por 3 sets a 2, parciais de 21-25, 26-24, 25-20, 29-27 e 17-15

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:03
Seleção brasileira de vôlei sentado feminino estreou com vitória nas Paralimpíadas de Tóquio
Seleção brasileira de vôlei sentado feminino estreou com vitória nas Paralimpíadas de Tóquio Crédito: Alê Cabral/CPB
A seleção brasileira feminina de vôlei sentado estreou com vitória nas Paralimpíadas de Tóquio. Com a capixaba Luiza Fiorese no elenco, o Brasil saiu atrás, mas virou e venceu o Canadá por 3 sets a 2, parciais de 21-25, 26-24, 25-20, 29-27 e 17-15. No outro jogo na primeira rodada do grupo A, a Itália fez 3 sets a 0 no Japão. Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.
A maior pontuadora do lado brasileiro contra as canadenses foi Adria Jesus, com 17 pontos. Heidi Peters foi quem mais marcou pontos para o Canadá, com 21 pontos.
Após o resultado positivo na estreia, o Brasil volta a entrar em quadra no próximo domingo (29), contra o Japão.

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